Unia (M5s): “Marrone smetta la propaganda su riforma polizia locale”

"L'assessore regionale Maurizio Marrone, papabile candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni a Torino, comincia a imbastire la peggiore propaganda sul tema della sicurezza, tema facile da cavalcare ma problema difficile da risolvere. La smetta di fare propaganda e piuttosto chieda al governo Meloni di investire in sicurezza". Così il consigliere regionale M5s Alberto Unia, a proposito della proposta dell'esponente Fdi "di riformare la polizia locale e di creare reparti speciali, di fatto una chiara certificazione del fallimento delle politiche sulla sicurezza del governo Meloni". "La destra, che non sa più che pesci pigliare - dice Unia - prova a scaricare ogni responsabilità sui sindaci e sulla polizia locale. Questa però svolge principalmente funzioni di polizia amministrativa e di prossimità, non può diventare il tappabuchi delle carenze dello Stato né trasformarsi in uno strumento antisommossa per inseguire beceri slogan elettorali". "Se Marrone vuole davvero più sicurezza - aggiunge - vada a bussare alle porte dei suoi compagni di partito che governano il Paese e chieda maggiori risorse per il personale delle forze dell'ordine. Senza un intervento dello Stato sarà impossibile fare prevenzione nei quartieri, intervenire su degrado e dipendenze e garantire maggiore sicurezza ai cittadini".