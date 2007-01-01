GLORIE NOSTRANE

Un liberale tutto d'un pezzo, sindaco "breve" di Torino.

Zanone a 10 anni dalla morte

Il ricordo al Senato dello storico segretario del Pli. Tra i padri fondatori della Regione Piemonte, fu ministro in vari governi del pentapartito, per poi approdare a Palazzo Civico nel 1990. Il ricordo di Peveraro: "Gettò le basi per il cambiamento della città"

Dieci anni dopo la scomparsa e nel giorno in cui avrebbe compiuto novanta anni, la figura di Valerio Zanone torna al centro del dibattito politico e culturale italiano con un convegno che ne ripercorre il pensiero e l’azione pubblica. Giovedì 22 gennaio, nella Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca Giovanni Spadolini del Senato, studiosi, politici e amici si ritroveranno per l’incontro “Valerio Zanone e il liberalismo italiano”, promosso dal Comitato per i 150 anni di Luigi Einaudi e dalla Luiss. Un appuntamento che intende rendere omaggio a uno dei massimi protagonisti del liberalismo italiano del secondo Novecento.

Liberale di sinistra

Torinese classe 1936, laureato in filosofia e allievo di Luigi Pareyson, Zanone ha attraversato cinquant’anni di vita politica, tra Prima e Seconda Repubblica, lasciando un segno profondo sia a livello nazionale sia nella sua città. Consigliere regionale del Piemonte dal 1970 al 1976, fu tra i protagonisti della stesura dello Statuto del Consiglio regionale piemontese. Nel 1976 divenne segretario del Partito liberale italiano, incarico che mantenne fino al 1985, inaugurando una stagione nuova per il Pli, più attenta alle questioni sociali e meno allineata alla tradizione della destra liberale rappresentata da figure come Edgardo Sogno e Giovanni Malagodi. Tra i suoi discorsi celebri si ricorda il suo intervento al congresso del partito di Firenze nel 1979, in cui definì con chiarezza la sua visione di liberalismo riformatore, laico e profondamente ancorato alle istituzioni.

Il ricordo di Peveraro

A ricordarne la statura politica e umana è Paolo Peveraro, che prima di essere assessore comunale nelle giunte di centrosinistra guidate da Valentino Castellani e Sergio Chiamparino e poi vicepresidente della Regione con Mercedes Bresso è stato l’ultimo segretario del Pli torinese prima dello scioglimento del partito, e che ha seguito Zanone fin dai suoi esordi negli anni Settanta: “Era una persona di straordinaria intelligenza e cultura. Poteva apparire burbero per certi versi, ma in realtà era molto simpatico. Ricordo il cenacolo di giovani liberali che si riuniva all’Aspos, vicino a corso Marconi: sostenevamo lui e Renato Altissimo, altro grande liberale torinese. Con Zanone segretario, dal 1976, iniziò davvero un nuovo corso del partito”.

Ministro e senatore

La carriera istituzionale di Zanone lo portò poi ai vertici dello Stato: ministro per l’Ecologia nel primo governo di Bettino Craxi, dell’Industria nel Craxi II, quindi della Difesa nei governi guidati dai democristiani Giovanni Goria e Ciriaco De Mita. Parlamentare per oltre vent’anni, deputato liberale e, più tardi, senatore eletto nelle liste dell’Ulivo con la Margherita fino all’ingresso nel Partito Democratico, seppe attraversare le stagioni più turbolente della politica italiana senza mai rinnegare il proprio impianto culturale.

Un anno e mezzo a Palazzo Civico

Nel 1990, due anni prima dell’inchiesta Mani Pulite che decretò la fine della Prima Repubblica, arrivò la sfida forse più complessa: la guida di Torino come sindaco. Un’esperienza breve, da luglio 1990 a dicembre del 1991, ma tutt’altro che marginale. “La sua esperienza da sindaco – ricorda ancora Peveraro – fu breve ma importante e gettò le basi per il cambiamento della città poi portato avanti da Castellani”. Zanone, però, mal sopportava le dinamiche di lottizzazione e le trattative continue che caratterizzarono gli ultimi anni del pentapartito: “Quelle logiche finirono per schiacciarlo – sottolinea Peveraro – quando lasciò la guida alla repubblicana Giovanna Incisa, che a sua volta ne fu sopraffatta, portando al commissariamento del Comune con l’arrivo di Malpica”.

A Roma e a Torino

Dopo l’esperienza a Palazzo Civico, Zanone coltivò con crescente impegno l’attività culturale: dal 1990 al 2007 fu presidente della Fondazione Luigi Einaudi, incarico a cui teneva particolarmente perché, come ricorda Peveraro, “rappresentava l’espressione più autentica del suo pensiero liberale”. Trasferitosi a Roma, non recise mai il legame con Torino: mantenne la sua casa in via Spano, nel quartiere Mirafiori, e uno stile di vita sobrio. “Ha sempre condotto una vita morigerata – conclude l’ex vicepresidente – non ha mai visto la politica come un mezzo per arricchirsi”.

L’appuntamento

Il convegno del Senato, curato dal professore universitario Giovanni Orsina e nato da un’idea del giornalista Enrico Morbelli, scomparso lo scorso agosto, vedrà gli interventi di docenti e studiosi come Pierluigi Barrotta, Angelo Petroni, Franco Chiarenza, Gerardo Nicolosi, Saro Freni e Andrea Spiri, oltre ai saluti – tra gli altri – dell’ex presidente del Senato Marcello Pera, accademico ed esponente di spicco del pensiero liberale. Un’occasione per rileggere, a dieci anni dalla morte, l’eredità di un politico che ha fatto della coerenza, della cultura e del servizio alle istituzioni il tratto distintivo della propria lunga stagione pubblica.