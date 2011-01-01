Bussalino: “La Polizia Locale presidio fondamentale di sicurezza”

"Le donne e gli uomini della Polizia Locale ogni giorno svolgono un ruolo essenziale di presidio del territorio, garantendo sicurezza, legalità e un rapporto diretto con i cittadini. La Polizia Locale é un punto di riferimento imprescindibile per le comunità locali, soprattutto nei piccoli e medi centri. La Regione Piemonte continuerà a sostenere il settore attraverso investimenti, formazione e strumenti adeguati alle nuove sfide". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza del Piemonte, Enrico Bussalino, oggi ad Alessandria e Nizza Monferrato per partecipare alle celebrazioni di San Sebastiano, il patrono della Polizia Locale. "Essere qui oggi - ha sottolineato l'assessore - significa testimoniare concretamente la vicinanza delle istituzioni regionali agli operatori e alle amministrazioni locali, anche quelle più piccole, valorizzando il lavoro quotidiano svolto con professionalità, dedizione e senso del dovere".