CARTA PESTA

La Stampa, Leonardis brucia Nem e pensa a De Bortoli come direttore

Gedi apre l'esclusiva con Sae e avvisa Malaguti (a Davos) e il Cdr. Si prova a replicare il modello delle cordate già usato nel network locale, cercando l'aggancio con Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo. Lo scatto di Marchi, dato in pole fino a ieri

Altro che cessione lineare. La vendita de La Stampa è diventata un vero pasticcio, dove le carte vengono cambiate a partita in corso e i giocatori scoprono solo all’ultimo chi sta davvero pagando il banco. Gedi ha informato il direttore Andrea Malaguti e il Cdr – mentre lui era a Davos, dettaglio che da solo dice molto – di aver avviato una trattativa in esclusiva con Sae per la cessione della testata torinese, asset collegati e rotative comprese. Un pacchetto industriale con annessi e connessi. E chi compra non compra solo le pagine, ma anche il ferro.

Secondo fonti vicine all’editore, l’offerta Sae sarebbe “migliore” perché Alberto Leonardis, presidente e ad del gruppo, è “editore di mestiere”. Vero. Anche se qualcuno lo conosce piuttosto come uomo di relazioni. Ma è anche un editore senza munizioni pesanti, bravissimo a costruire cordate e a bussare alle fondazioni bancarie quando il portafoglio personale non basta. Metodo già sperimentato con La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e Nuova Ferrara: un network locale, che ora sogna la foglia di fico nazionale chiamata La Stampa.

Il punto è chi mette i soldi, non chi scrive il progetto. E qui si aprono scenari interessanti. Leonardis avrebbe bussato a soggetti istituzionali locali, cercando sponde a Torino. Nonostante la prudenza d’ordinanza, Anna Maria Poggi avrebbe assicurato – in qualche modo – un sostegno della Fondazione Crt. D’altronde Leonardis è ben conosciuto dalla segretaria generale di Palazzo Perrone, Patrizia Polliotto. E quando i rapporti personali anticipano i consigli di amministrazione, di solito il finale è già scritto. L’obiettivo è replicare lo schema: coinvolgere Crt e Compagnia di San Paolo, incontrate lunedì scorso in crso Vittorio Emanuele, anche a costo di scatenare prevedibili polemiche. È opportuno che enti votati alla beneficenza finanzino imprese editoriali private, soggette alle leggi del mercato? Domanda retorica, risposta scomoda.

E non è finita. Per la tipografia, proprio perché Leonardis non avrebbe la forza finanziaria per caricarsela tutta sulle spalle, si sarebbe presentato con uno stampatore legato all’ex impero di Vittorio Farina, quello di Ilte, colosso finito piuttosto male. Altro che progetto industriale granitico: qui sembra più un collage di pezzi di seconda mano, tenuti insieme dal nastro delle fondazioni.

Il tutto ribaltando una situazione che, fino a pochi giorni fa, vedeva il Gruppo Nem di Enrico Marchi in dirittura d’arrivo per il giornale di via Lugaro. Che qualcosa stesse cambiando lo si era capito dalle parole insolitamente dure pronunciate dallo stesso Marchi contro John Elkann in un evento pubblico. Quando un banchiere veneto perde il tradizionale aplomb, vuol dire che qualcuno ha alzato il telefono prima di lui. Sarà la soluzione definitiva? Mai dire mai quando c’è di mezzo il rampollo Agnelli.

E poi c’è la ciliegina, anzi il monumento: Ferruccio De Bortoli. Sarebbe lui il nome che Leonardis avrebbe in mente per la direzione. Curriculum impeccabile, storia nota: sei anni intensi al Corriere della Sera, l’uscita del 29 maggio 2003 ufficialmente per “ragioni private” ma in realtà legata alle tensioni con Silvio Berlusconi; poi Rcs Libri, La Stampa da editorialista, la direzione de Il Sole 24 Ore, il no alla presidenza Rai nel 2009, il ritorno al Corriere al posto di Paolo Mieli, fino all’addio del 30 aprile 2015 e al passaggio di testimone a Luciano Fontana. Nome pesante, certo. Ma anche segnale politico-culturale chiarissimo.

Intanto da Roma arriva la benedizione istituzionale. Il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini applaude: buona notizia, identità territoriale, progetto strategico, piano di sviluppo ambizioso, tutela degli asset e garanzie occupazionali. Tutto giusto, tutto condivisibile. Tutto sulla carta. Perché quando i Cdr di Gedi vengono ascoltati in Commissione Cultura alla Camera, il quadro che esce è ben meno rassicurante. Garanzie su identità e occupazione? Prima impossibili “per procedura”, poi improvvisamente “sul tavolo” dopo gli interventi della politica. Ma senza un foglio, senza una clausola, senza una firma. Solo parole.

E mentre La Repubblica finisce nel mirino del gruppo greco Antenna Group di Theodore Kyriakou, con tanto di ombra lunga dei capitali sauditi e del principe Mohammed bin Salman, La Stampa sembra destinata a ridimensionare il suo profilo.

“C’è poca trasparenza e tanta confusione”, dicono i rappresentanti dei giornalisti. Ed è difficile dar loro torto. Perché dietro il racconto edificante del “ritorno al territorio” si intravede un’operazione fragile finanziariamente, sostenuta da fondazioni chiamate a tappare buchi e da equilibri politici più che industriali. In sintesi: Elkann vende, Leonardis cuce, le fondazioni (forse) aprono il portafoglio, i giornalisti aspettano. E così La Stampa, vecchia Busiarda, resta lì: composta, silenziosa, apparentemente dignitosa mentre intorno si consumano telefonate riservate, benedizioni istituzionali, cordate più o meno solide e assegni che non arrivano mai da soli. Aspetta e spera, come si conviene a chi ha attraversato regni, repubbliche, famiglie industriali e generazioni di direttori. Ma nel palazzo il ballo è ancora in corso, e nessuno sa davvero chi pagherà l’orchestra. La verità verrà fuori solo a operazione conclusa.