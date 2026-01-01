Minore aggredito da coetanei al bar, locale chiuso 15 giorni

I carabinieri della Compagnia di Tortona e il personale della polizia di Alessandria hanno notificato la sospensione dell'attività per 15 giorni al legale rappresentante di un bar. Il provvedimento - emesso dal questore Sergio Molino ed eseguito ieri al termine delle indagini e dell'iter amministrativo - è nato dagli accertamenti su frequentazioni problematiche e reiterati episodi di turbativa dell'ordine pubblico nel locale. L'evento che ha portato alla chiusura è stata la violenta aggressione, il 10 sempre di gennaio, a un minore da parte di un gruppo di coetanei.