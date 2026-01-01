Rapina in banca a Torino, scoperti i due presunti autori

Rapina in banca a Torino, scoperti i due presunti autori Custodia cautelare in carcere per un colpo da 20mila euro Due presunti rapinatori sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Torino, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura, per una rapina aggravata commessa a marzo scorso ai danni di una filiale bancaria in corso Traiano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, armati di pistola, dopo essere entrati nell'istituto di credito avrebbero minacciato il personale facendosi consegnare circa 20mila euro custoditi nelle casse, per poi darsi alla fuga. Le indagini della squadra mobile della polizia hanno consentito di identificare i presunti responsabili. Uno dei due era già stato arrestato lo scorso luglio in flagranza di reato per un'altra rapina, commessa insieme a un complice ai danni di una banca in corso Belgio, durante la quale sarebbero stati sottratti 33mila euro, utilizzando una scacciacani. Il provvedimento restrittivo gli è stato notificato nel carcere Lorusso e Cutugno. Nei giorni scorsi anche il secondo autore della rapina di corso Traiano è stato rintracciato a Loano, in Liguria, dagli agenti della squadra mobile.