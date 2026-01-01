ALTA TENSIONE

Askatasuna non è (più) bene comune

In una delibera approvata ieri dalla giunta Lo Russo l'amministrazione comunale chiude la vicenda dell'ex centro sociale, dando seguito allo sgombero. Il cortile resta a disposizione dei bambini. Esulta il consigliere Viale: "Il funerale si è celebrato, condoglianze"

Askatasuna non è più un bene comune. Con una delibera approvata ieri dalla Giunta comunale, la Città di Torino ha ufficialmente preso atto della cessazione della qualifica di bene comune dell’immobile di corso Regina Margherita 47, dove aveva sede il centro sociale. Un atto che recepisce la decadenza del patto di collaborazione avvenuta il 18 dicembre, giorno dell’operazione di polizia giudiziaria che ha portato allo sgombero e alla successiva muratura degli accessi. La decisione segna un punto fermo in una vicenda lunga e politicamente controversa, che per anni ha diviso il dibattito cittadino sul tema dei beni comuni, dell’uso sociale degli spazi e del rapporto tra amministrazione e realtà antagoniste.

Viale e Ricca esultano

A commentare con toni sarcastici è stato Silvio Viale, consigliere comunale di +Europa, che da tempo chiedeva chiarimenti al sindaco Stefano Lo Russo e ai suoi assessori sul futuro dell’immobile dopo lo sgombero di dicembre. In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, Viale ha scritto: “È ufficiale – Askatasuna non è più un bene comune. il funerale si è svolto il 31 dicembre. la trigesima si celebrerà il 31 gennaio. condoglianze”. Secondo il consigliere, con l’approvazione della delibera (Nello specifico la numero 20/2026, proposta 1565/2026) la questione può considerarsi definitivamente chiusa: “Qualunque cosa accadrà ora non sarà più in corso Regina 47, che torna nella piena disponibilità della Città di Torino”. Dello stesso avviso il capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris e consigliere in Sala Rossa Fabrizio Ricca, che parla di “fine di un’era che ha procurato soltanto danni alla città e alla sua reputazione”. E attacca la manifestazione indetta dai militanti di Aska per il 31 gennaio, bollandola come “assolutamente inutile e pretestuosa, in quanto Askatasuna è definitivamente tramontata”.

La delibera

Il provvedimento, firmato dalla vicesindaca con delega al Patrimonio Michela Favaro, richiama i principi cardine del regolamento comunale sui beni comuni: accessibilità, cura condivisa e partecipazione ai processi decisionali. Principi che, secondo l’atto, sono venuti meno a seguito dello sgombero e dell’attuale indisponibilità dell’immobile. Da qui la presa d’atto formale dell’impossibilità di mantenere la qualifica di bene comune. La delibera ricostruisce inoltre il percorso amministrativo che aveva portato al patto di collaborazione e ne certifica la fine, rinviando a successive valutazioni dell’amministrazione ogni decisione riguardante la nuova destinazione del bene. Una destinazione che, viene precisato, dovrà comunque rientrare in funzioni di rilevanza pubblica e di interesse per il territorio, come più volte ribadito dal sindaco Lo Russo.

Il cortile resta a disposizione

Nel frattempo, una certezza c’è: il cortile dell’immobile continuerà a essere utilizzato dal nido “Il giardino delle fiabe”, che già ne faceva uso prima dell’occupazione di Aska. Un dettaglio non secondario, che sottolinea la volontà del Comune di riportare l’area all’interno di un perimetro di utilizzo istituzionale e riconosciuto. Con l’uscita dell'immobile dall’elenco dei beni comuni, si chiude così una stagione politica e amministrativa complessa. Resta ora da capire quale sarà il futuro dello stabile di corso Regina 47 e quale progetto la Città vorrà costruire in uno spazio che per trent’anni ha rappresentato il simbolo dell’antagonismo torinese e non solo.