LA SACRA FAMIGLIA

Eredità Agnelli, colpo di scena: Ferrero rinuncia a patteggiare

I legali dello storico commercialista della famiglia: "Il gip ha sostanzialmente accolto le nostre osservazioni". Un mese fa il rigetto della richiesta di archiviazione per Elkann. La messa in prova in bilico. Su tutto incombe anche lo spettro della prescrizione

Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sull’eredità Agnelli. Dopo il rigetto della richiesta di archiviazione per John Elkann, l’inchiesta penale torinese collegata al patrimonio dell’Avvocato registra un nuovo e significativo scarto procedurale. I legali di Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia, hanno infatti revocato la richiesta di patteggiamento di una pena pecuniaria pari a 73mila euro. Una scelta maturata dopo che i pubblici ministeri avevano espresso parere contrario e che ha trovato accoglimento da parte della giudice Giovanna de Maria, la quale ha ordinato la restituzione degli atti alla procura.

La mossa della difesa: “Situazione ballerina”

A spiegare le ragioni del dietrofront è stato l’avvocato Marco Ferrero, del pool difensivo del commercialista: «Il gip ha sostanzialmente accolto le nostre osservazioni. Si torna indietro e si faranno le valutazioni del caso». Secondo la difesa, la richiesta di patteggiamento non era più sostenibile perché si era venuta a creare una “situazione ballerina”, determinata dall’evoluzione complessiva del procedimento e dalle decisioni assunte dal giudice nei mesi precedenti. Da qui la scelta di rimettere la palla nel campo della procura affinché proceda a nuove valutazioni e conclusioni.

Le accuse: residenza di Marella

Ferrero è accusato di avere collaborato con Elkann per ingannare il Fisco sulla reale residenza della nonna, Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli. Secondo l’impostazione accusatoria, questa condotta avrebbe prodotto un danno economico in capo a Margherita Agnelli, madre di Elkann.

Margherita, che dopo il divorzio si è risposata con Sergio de Pahlen e ha avuto altri figli dal secondo matrimonio, sostiene che alla morte del padre abbia rinunciato alle proprie pretese ereditarie in cambio di un accordo complessivo di circa un miliardo di euro, tra liquidità, immobili e opere d’arte. Accordo che, a suo dire, non avrebbe però tenuto conto di redditi che le sarebbero stati occultati dai figli e dalla madre. Per questo l’intesa, firmata in Svizzera nel 2004, non sarebbe valida.

L’imputazione coatta e il cambio di strategia

Il punto di svolta arriva a dicembre, quando viene ordinata l’imputazione coatta per Elkann – numero uno di Exor e di Stellantis – in relazione alle presunte dichiarazioni infedeli per gli anni 2018 e 2019. Donna Marella è infatti deceduta nel febbraio 2019. Alla luce di questa decisione, la difesa di Ferrero ha ritenuto opportuno fare un passo indietro sul patteggiamento, rimettendo la questione alla procura per una rivalutazione complessiva del quadro accusatorio.

La messa alla prova di Elkann

Nel frattempo, a febbraio – dopo la richiesta di rinvio a giudizio della procura – è fissata una nuova udienza davanti al giudice per discutere la messa alla prova di Elkann. L’imprenditore ha già versato 183 milioni di euro al Fisco per eliminare le conseguenze dannose del reato contestato.

In base all’ipotesi originaria, dopo il pagamento plurimilionario, Elkann avrebbe dovuto svolgere un lavoro di utilità sociale. Ma l’evoluzione del procedimento e le decisioni del gip rischiano ora di far sfumare l’accordo.

Parallelamente, è pronta la richiesta di rinvio a giudizio per Elkann. La procura di Torino, su ordine del gip Antonio Borretta, ha predisposto due capi d’accusa sia per l’imprenditore sia per Ferrero: le contestazioni riguardano presunte violazioni fiscali nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2019 e 2020. Si tratta di uno dei diversi rivoli dell’inchiesta legata alla residenza di Marella Agnelli. Un filone che i pubblici ministeri avrebbero voluto archiviare, ma rispetto al quale il giudice ha disposto l’imputazione coatta, affermando che questi presunti illeciti non sarebbero coperti dal reato di truffa.

Il possibile “non luogo a procedere”

Ora si attende la fissazione dell’udienza preliminare. In quella sede, se i pm resteranno fedeli alla loro impostazione iniziale, potrebbero chiedere il “non luogo a procedere” sia per Elkann sia per Ferrero, nonostante la richiesta formale di rinvio a giudizio.

La difesa sottolinea che quest’ultima è da considerarsi «un atto dovuto e ampiamente atteso dopo la decisione assunta dal gip lo scorso dicembre», decisione che nell’immediatezza era stata definita “sorprendente”, “abnorme” e “difficile da comprendere”.

Gli avvocati rivelano inoltre di avere presentato ricorso in Corte di Cassazione contro l’ordinanza del gip. «In ogni caso – ribadiscono – le accuse mosse a John Elkann sono prive di qualsiasi fondamento».

La vicenda, originata da un esposto di Margherita Agnelli de Pahlen, sembrava inizialmente avviata verso una conclusione rapida e lineare. Ma gli effetti dell’ordinanza del gip Borretta continuano a riverberarsi sull’intero procedimento: dalla messa alla prova, che tornerà in discussione l’11 febbraio davanti a un giudice diverso, fino all’udienza preliminare per le presunte violazioni fiscali 2019 e 2020. Su tutto, infine, incombe anche lo spettro della prescrizione.