ALTA TENSIONE

Università "casa" dei centri sociali. Ora occuperanno Palazzo Nuovo?

La rettrice di Unito Prandi difende la decisione di ospitare l'assemblea indetta sabato scorso da Askatasuna e compagni. Ma ora lo sguardo è al 31 gennaio quando ci sarà il corteo nazionale: "Manifestazione che non ha nulla a che vedere con l'ateneo"

L’Università è un soggetto costituzionale autonomo e con l’autonomia che gli garantisce la Costituzione compie le proprie scelte. Anche quando sul tavolo c’è la concessione di uno spazio dell’ateneo per l’assemblea nazionale dei centri sociali. Cristina Prandi, la rettrice di Unito, non ha ripensamenti nemmeno dopo le pesanti critiche che una parte del mondo politico le ha rivolto. Ma ammette: “Abbiamo passato un sabato non tanto sereno”.

Unito si difende

Era inevitabile, anche nel giorno in cui Cristina Prandi ha messo uno in fila all’altro gli obiettivi dell’ateneo per il 2026, a tenere banco sono state le polemiche. L’Università è finita nell’occhio del ciclone per la concessione di uno spazio del Campus Einaudi per l’assemblea nazionale dei centri sociali, convocata dopo lo sgombero di Askatasuna, che si è tenuta il 17 gennaio. Chi governa Unito però è netto e rimanda gli attacchi al mittente: “L'Università è un soggetto costituzionale autonomo – spiega il prorettore Gianluca Cuniberti –. Quando compie le proprie scelte lo fa nell'ambito di quell’autonomia e non badando ad altro”.

Un modo per dire che Unito rimane impermeabile alle pressioni che arrivano dal mondo politico anche perché l’operazione che l’ateneo sta mettendo in atto ha un obiettivo chiaro: dare un apporto alla de-escalation della tensione che nell’ultimo anno e mezzo ha coinvolto gli ambienti studenteschi torinesi.

“È arrivata una richiesta formale di utilizzo degli spazi dell’Università firmata da cinque associazioni studentesche e da alcuni colleghi – ha chiarito Prandi – e dopo un’interlocuzione è stata concordata una riallocazione dell'evento venendo incontro a delle esigenze, che per noi sono ineludibili, di tutela della sicurezza”. Riflessione che davanti al migliaio di persone che sono accorse al Campus Einaudi è stata provvidenziale perché Palazzo Nuovo non avrebbe garantito la sicurezza necessaria a ospitare l’evento.

In vista del corteo

Lo sguardo ora però volge al 31 gennaio quando a Torino i movimenti sociali sfileranno in corteo partendo da tre punti strategici: Porta Susa, Porta Nuova e, appunto, Palazzo Nuovo. Quel giorno, almeno per il momento, non è prevista la chiusura della sede dell’Università che sbuca in via Verdi. Anche se cresce il timore che possa essere occupata, la sera dopo la manifestazione, per essere utilizzata come dormitorio. Visto che il centro sociale di corso Regina Margherita 47 non è più disponibile.

“È una manifestazione pubblica che non ha nulla a che vedere con l'Università di Torino – spiega Cuniberti – Il nostro tentativo è di ricostruire un rapporto di fiducia che chiediamo non sia tradito dalle comunità studentesche che vivono questa manifestazioni”. Un principio che è stato manifestato nelle diverse interlocuzioni in atto. L’intento è di abbassare il livello di agitazione.

Feste a Palazzo

Intanto ad aprire un nuovo fronte di discussione sono il segretario provinciale e cittadino di Forza Italia a Torino, Roberto Rosso e Marco Fontana: “Confidiamo che l’Università non abbia assegnato locali per un concerto anarchico”, scrivono in una nota in relazione a un evento previsto per il 23 gennaio alle 20 a Palazzo Nuovo dal titolo “Qui viva Askatasuna”.

“Questa attività, risulta incompatibile non solo dal punto di vista della mission di un’istituzione accademica, ma, dopo le minacce pronunciate durante l’incontro di sabato scorso ospitato al Campus Einaudi, risulterebbe anche avallare la mission di un gruppo eversivo”, aggiungono.

L’Università di Torino in una nota ha fatto sapere di non aver autorizzato l’evento e ha ribadito che, qualora l’iniziativa dovesse avere luogo, sarà effettuata una opportuna segnalazione alle autorità competenti.

Tema però, quello delle feste a Palazzo Nuovo, che è al centro dell’attenzione dell’ateneo, ha spiegato Prandi, anche perché sono frequentate da un gran numero di minori. Per questo motivo è stato avviato un percorso di informazione con i dirigenti scolastici degli istituti superiori. “Quegli spazi non sono pensati per fare delle feste, quindi ci troviamo in un contesto di assoluta inappropriatezza rispetto alla sicurezza, e purtroppo questi sono giorni in cui questi temi sono all'ordine del giorno”, ha spiegato Prandi. La questione però è sul tavolo della rettrice e della sua squadra di Governo, soprattutto, come detto, per le questioni che sono legate alla sicurezza dell’edificio che non è pensato per eventi come concerti.

Il futuro dell’Università

Mentre sul piano politico e dell’ordine pubblico l’ateneo cammina su un crinale sottile, la governance guarda al medio periodo. A cento giorni dall’insediamento, la rettrice Cristina Prandi – prima donna alla guida di Unito – rilancia il progetto di un’università sempre più diffusa sul territorio metropolitano, con investimenti su edilizia, didattica e internazionalizzazione.

Il 23 febbraio l’inaugurazione dell’anno accademico si terrà alle Molinette, scelta simbolica che lega università, sanità e ricerca. Tra i cantieri strategici figurano il nuovo edificio di piazza Nizza, il maxi-intervento di Grugliasco, la ristrutturazione di Palazzo Nuovo, i lavori all’Orto Botanico e il progetto Cavallerizza.

Con la fase post-Pnrr alle porte, Unito punta su oltre 30 milioni di euro di fondi regionali Infra+ della Regione Piemonte e sull’aggancio a nuovi programmi europei, anche grazie a una rete di atenei coordinata dalla sede universitaria di Bruxelles.