Rossi-Pentenero (Pd), revisori conti bocciano giunta su Bilancio Regione

"Ora capiamo perché non volevano che la leggessimo. E' una bocciatura totale e sistematica sul bilancio. Un giudizio tombale che certifica il fallimento della politica finanziaria della giunta". Così il segretario regionale Ps Domenico Rossi e la capogruppo Dem in Consiglio regionale Gianna Pentenero commentano "il parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Piemonte, reso pubblico solo dopo le numerose richieste delle opposizioni in Commissione e tenuto nascosto dalla giunta". "Il documento - sottolineano - evidenzia criticità sistemiche: dalla bocciatura della gestione della cassa, con una liquidità netta pro-capite prevista in crollo a soli 5 euro, alla mancanza di congruità dei fondi rischi per le cause legali. Si nasconde la polvere sotto il tappeto azzerando i fondi per le perdite delle società partecipate in crisi e ignorando 150 milioni di euro relativi ai crediti idroelettrici, una somma che probabilmente non entrerà mai nel bilancio. Persino i conti sul personale sarebbero sbagliati". "I revisori - affermano - sono stati chiari: non ci sono garanzie sulla tenuta finanziaria della Regione. E giudicano irresponsabile procedere con un bilancio che definiscono inattendibile. Avvertono chiaramente che senza una ricognizione puntuale dei rapporti con gli enti del territorio, il rischio di veder esplodere debiti fuori bilancio è altissimo. La verità è che non sanno come coprire i buchi e speravano che nessuno leggesse queste carte. La trasparenza è stata sacrificata sull'altare della propaganda, ma i numeri non mentono. Questo bilancio, insieme alla manovra del governo Meloni, mette in ginocchio il Piemonte".