Nomine del Csm, Dolce nuovo procuratore aggiunto a Torino

Questa mattina è stato votato dal plenum del Csm, con 15 voti a favore, il nuovo Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Torino, Salvatore Dolce. "Rivolgo le mie congratulazioni al dottor Salvatore Dolce per l'elezione, da parte del plenum del Consiglio superiore della magistratura, a Procuratore aggiunto della Repubblica di Torino. Magistrato catanzarese che ho sempre apprezzato per le sue qualità umane, oltre che per la competenza, la preparazione e la serietà dimostrate nel corso della sua carriera, il dottor Dolce ha sempre operato con equilibrio e senso delle istituzioni. A lui vanno gli auguri di buon lavoro per questo nuovo importante incarico", afferma il sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro. Come nuovo procuratore di Brindisi è stata invece votata Pina Montanaro, il nuovo procuratore di Latina sarà invece Gregorio Capasso.