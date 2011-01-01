Piemonte, proposta di legge FdI incentiva il verde urbano

Il consigliere FdI Claudio Sacchetto ha depositato in Regione Piemonte una proposta di legge che punta alla valorizzazione del verde urbano nell'ottica del miglioramento della qualità dell'aria. "Il ruolo del verde urbano, delle infrastrutture verdi e delle foreste urbane - spiega Sacchetto - è stato riconosciuto come elemento strategico per il miglioramento della qualità dell'aria, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, la riduzione del consumo di suolo e il benessere psicofisico dei cittadini. La Regione Piemonte, caratterizzata da un'elevata varietà territoriale e paesaggistica e da una significativa presenza di contesti urbani e periurbani, può rafforzare il proprio ruolo di indirizzo e supporto ai Comuni, promuovendo una pianificazione consapevole del sistema del verde". Il provvedimento prevede di "sostenere i Comuni nella pianificazione, gestione e valorizzazione del verde; favorire l'adozione di strumenti di governo del verde coerenti con i principi della sostenibilità ambientale; incentivare le 'nature based solutions"; promuovere le buone pratiche, la formazione degli operatori e la sensibilizzazione dei cittadini". La proposta è mirata soprattutto sui Comuni sotto i 15mila abitanti, che la Regione vuole aiutare "per cercare di costruire future misure con fondi europei e con altre risorse da Fondazioni o privati per realizzare e migliorare il verde urbano". Fra le novità, l'istituzione del Premio 'Comuni verdi del Piemonte', per il riconoscimento delle esperienze più virtuose.