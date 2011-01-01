Semaforo antismog rosso, da domani diesel fino a Euro 5 fermi a Torino
Al semaforo antismog di Torino scatta il rosso. Da domani a venerdì 23 gennaio compreso, prossimo giorno di controllo, entra in vigore il livello 2 con le relative misure di limitazione del traffico che si aggiungono a quelle strutturali. Il provvedimento si rende necessario a seguito dei dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, che evidenziano il superamento per tre giorni consecutivi del valore di 75 microgrammi per metro cubo di concentrazione media giornaliera di poveri sottili, pm10, nell'aria. Il livello rosso vieta la circolazione dei veicoli diesel per il trasporto persone con omologazione Euro 5, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19, con il blocco dei diesel Euro 3 e 4 esteso anche al sabato e alla domenica, nello stesso orario, in caso di conferma del colore del semaforo. Per i veicoli adibiti al trasporto merci, il divieto riguarderà i diesel Euro 3, 4 e 5, tutti i giorni, festivi compresi, sempre dalle 8 alle 19. Dovranno fermarsi anche i veicoli dotati di dispositivo Move In. Eventuali variazioni del semaforo antismog, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate nei giorni di controllo, lunedì, mercoledì e venerdì, ed entrano in vigore il giorno successivo.