SANITÀ

Primariato al cardiopalma: l'Università lo reclama, assessore in tachicardia

In Regione la richiesta dell'azienda ospedaliera di Alessandria per passare sotto l'Ateneo la cardiologia che così ne indicherà il titolare. E sarebbe esclusa la possibilità per Nardi il consigliere e (ex?) amico di Riboldi. Una gatta da pelare

Fibrillazioni in vista al vertice della sanità piemontese. Dall’Azienda ospedaliera universitaria di Alessandria è appena arrivata al grattacielo della Regione la richiesta del via libera alla “clinicizzazione” del reparto di Cardiologia, ovvero all’inserimento della specialità tra le materie di insegnamento dell’Università del Piemonte Orientale.

Dossier al grattacielo

Un passaggio di prassi, che non dovrebbe né stupire né provocare problemi, vista la recente qualificazione universitaria dell’ospedale Santi Antonio e Biagio del capoluogo mandrogno. E così sarebbe, se il posto lasciato appena ieri l’altro dal primario Gianfranco Pistis, per aver raggiunto l’età della pensione, non facesse gola a molti e, tra questi, anche a chi non possiede quel requisito indispensabile della docenza universitaria previsto nel caso in cui la Cardiologia venga, appunto, a diventare una clinica universitaria.

Come abbiamo scritto già più volte, il ruolo appena lasciato libero da Pistis rientra nelle legittime ambizioni dell’attuale primario di Cardiologia dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, nonché futuro presidente dell’Amco, l’associazione nazionale dei cardiologi ospedalieri, Federico Nardi.

Super consigliere

Nel lungo curriculum dello specialista non figura però l’appartenenza accademica, e questo rappresenta un problema insormontabile per colui che, per lungo tempo, da quando Federico Riboldi ha assunto la guida della sanità piemontese, pareva il suo fratello siamese: consigliere certamente ascoltato e destinatario di incarichi di rilievo per diretta volontà dell’assessore.

Una coppia esibita senza risparmio anche sui social, con abbondanza di selfie. Poi, all’improvviso, tutto sembra essere cambiato. Il consigliere principe dell’assessore pare non esserlo più. Voci di corridoio parlano di una certa tensione che rimanda proprio alla vicenda del primariato all’ospedale di Alessandria. Riboldi stretto tra l’incudine della trasformazione universitaria della Cardiologia al Santi Antonio e Biagio e il martello dell’amico immortalato nei selfie e alla guida della rete cardiovascolare del Piemonte?

L’Irccs futuro

Per sfuggire a quella posizione tutt’altro che comoda, Riboldi pare aver tentato di verificare la possibilità di sdoppiare il reparto appena lasciato da Pistis, con una Cardiologia universitaria e un’altra ospedaliera, quest’ultima aperta alla possibilità per Nardi di partecipare al concorso.

L’atto aziendale che il direttore generale dell’Aou alessandrina, Valter Alpe, ha inviato al grattacielo chiude però a questa eventualità, prevedendo esclusivamente il passaggio della specialità sotto l’ateneo, cui spetterà la scelta del primario.

Una decisione, quella di Alpe, che oltre a essere “naturale” per un’azienda da poco integrata con l’università, trova ulteriore giustificazione nella prospettiva per l’azienda ospedaliera mandrogna di diventare Irccs. E nell’impianto per la qualificazione a Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, alla Pneumologia è associata proprio la Cardiologia.

Pensabile escludere quest’ultima dalle branche in seno all’università? Non solo: negare all’ateneo la Cardiologia rischierebbe infatti di creare una frattura profonda con l’università retta da Menico Rizzi, e anche questo non sarebbe, come si dice, un buon inizio per la neonata azienda universitaria.

Tenere d’occhio i selfie

La gatta da pelare adesso è negli uffici della sanità regionale, dove è approdato l’atto aziendale firmato da Alpe, con l’indicazione chiara sul futuro della Cardiologia dell’ospedale e sull’iter previsto per la scelta, da parte dell’università, del successore del primario appena andato in pensione. Servirà tenere d’occhio i social e l’eventuale ricomparsa di qualche selfie, per capire come andrà a finire.