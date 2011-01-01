Sgombero ex piscina Sempione a Torino

E' in corso a Torino lo sgombero e messa in sicurezza dell'area della ex piscina Sempione, centro sportivo alla periferia nord del capoluogo piemontese chiuso da tempo. Sul posto sono presenti tecnici della Città con i servizi sociali e polizia locale, insieme alle forze dell'ordine ad Amiat e Asl. Presente anche l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda. Le persone presenti all'interno verranno condotte all'esterno, censite e identificate dalle forze dell'ordine e accolte dove necessario da una presa in carico sociale o sanitaria. Una volta liberata l'area dalle persone, i mezzi pesanti presenti procederanno alla demolizione di due costruzioni prefabbricate e alla chiusura di una terza struttura in muratura all'esterno e degli accessi della piscina coperta con lastre di acciaio rinforzate. Si provvederà anche ad un rafforzamento delle recinzioni interne mentre gli operatori di Amiat provvederanno alla pulizia dell'area e alla rimozione dei rifiuti. La Città, si rende noto da Palazzo Civico, che detiene la proprietà dello spazio, interviene in modo più strutturale per renderlo inaccessibile, in attesa del futuro intervento di riqualificazione.