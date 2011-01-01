Brucia una casa nel Torinese, donna riporta ustioni

Una donna di 68 anni è rimasta gravemente ustionata a seguito di un incendio che si è verificato nella propria abitazione nel corso della prima mattinata di oggi a Rivara, nel Torinese, in borgata Piano Prime Foglie. Le fiamme hanno interessato gran parte dell'abitazione e sono state domate grazie all'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. Il 118 di Azienda Zero ha preso in consegna la donna che ha riportato ustioni sul 50% del corpo. La paziente è stata trasportata con l'elisoccorso al Cto di Torino. Sulle cause dell'incendio sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Rivara.