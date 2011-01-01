De Palma, "emergenza Torino, urgente tavolo con il governo in Piemonte"

"C'è un'emergenza Torino di cui si devono far carico immediatamente non solo le istituzioni locali, ma anche il governo. Per questo è urgente la convocazione di un tavolo in Regione a cui partecipino il governo e anche le imprese. Non si può andare avanti col fatto che ogni giorno c'è un'azienda che dichiara ammortizzatori sociali o addirittura dichiara la chiusura". Lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della Fiom, che partecipa all'assemblea dei delegati metalmeccanici piemontesi a Torino. De Palma ha citato, oltre a Stellantis, i casi Iveco ed ex Ilva. "Questa urgenza deve essere affrontata immediatamente. Rivolgo un appello anche al sistema delle imprese e della componentistica: non si può continuare a stare fermi, bisogna che le forze produttive di questa città si impongano" ha sottolineato De Palma.