Visita apostolica alla diocesi di Alessandria, focus sui conti

Da alcuni giorni ad Alessandria è in corso una visita apostolica, un'ispezione disposta dal papa e affidata al cardinal Giuseppe Bertello. La diocesi è guidata da 14 anni dal vescovo Guido Gallese. Lo riporta il quotidiano La Stampa, secondo cui, a far scattare l'ispezione non è stata la Tesla che guida il prelato, nemmeno le tavole da kitesurf, che sarebbe il suo sport preferito e per il quale, si dice in città "va ad allenarsi anche in Sudamerica". Pare - riferisce ancora il quotidiano - che in Vaticano negli anni si sia accumulato un dossier sul vescovo, alimentato da lettere e denunce di persone che non lo apprezzano. Per La Stampa, sembra certo che il cardinale ispettore stia verificando i conti, legati forse alle operazioni più importanti portate a termine in questi anni. A partire dall'attuale alloggio del vescovo, nello storico convento che fu dei frati cappuccini (all'epoca più volte definiti "sfrattati"), e al nuovo Collegio Santa Chiara, dove ora vengono ospitati (paganti) gli studenti universitari. Secondo alcuni - riporta ancora il quotidiano di Torino - la diocesi da diverso tempo ormai non pubblica i suoi bilanci. La visita apostolica "non è un processo alla persona del vescovo né un giudizio sommario alla comunità. E' una verifica fraterna che coinvolge l'intera diocesi", si legge in una nota diffusa stamane dall'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Alessandria, diretto da Enzo Governale, che è anche portavoce del vescovo. Un visita che la diocesi accoglie "con totale trasparenza, anche sui temi amministrativi ed economici, spesso oggetto di curiosità o dibattito". Una "gestione presentata con la serenità di chi ha operato alla luce del sole, grazie a solide sinergie con lo Stato e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Sappiamo che l'agire porta con sé il rischio della critica e dell'errore. La Chiesa di Alessandria non teme il confronto: solo dalla verità e dall'ascolto sincero può nascere un rinnovato servizio al nostro territorio".