GIUSTIZIA

Sparagna procuratore aggiunto a Torino

Magistrato dal 1995, rientra dalla Direzione nazionale antimafia ed è al momento l'unico vice di Bombardieri. Votato all'unanimità dal Csm, è stato autore dele principali inchieste antimafia e sull'eversione anarchica in Piemonte

Con una breve cerimonia nell’aula 44 del Palazzo di giustizia di corso Vittorio Emanuele, Roberto Sparagna ha assunto formalmente l’incarico di procuratore aggiunto, tornando alla Procura torinese dopo l’esperienza alla Direzione nazionale antimafia. Un ritorno che non ha bisogno di enfasi, perché parla da sé: curriculum, precedenti e un nome che negli uffici giudiziari pesa più di molte targhe sulla porta.

Magistrato dal 1995, Sparagna rientra a Torino dopo il servizio alla Dna iniziato nel 2020, riportando in Procura un profilo che ne ha segnato alcune delle stagioni più complesse. Al momento è l’unico procuratore aggiunto in servizio, in attesa delle prossime nomine, accanto al capo dell’ufficio Giovanni Bombardieri, presente alla cerimonia insieme alla procuratrice generale Lucia Musti e alla presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino Simona Grabbi. In aula anche diversi colleghi e collaboratori, tra cui l’ex aggiunto coordinatore della Dda torinese Sandro Ausiello e l’ex pubblico ministero Giuseppe Riccaboni.

Il nome di Sparagna è legato alle inchieste che hanno cambiato la percezione – e la consapevolezza giudiziaria – della criminalità organizzata in Piemonte. Su tutte la maxi indagine Minotauro, che nel 2006 portò allo smantellamento delle articolazioni delle ’ndrine calabresi operative nel Torinese. Un’inchiesta spartiacque, che certificò in modo definitivo la presenza strutturata della ’ndrangheta al Nord e che si concluse, dopo un processo di dimensioni eccezionali, con centinaia di arresti e numerose condanne.

Altro fronte, tutt’altro che secondario, quello dell’eversione anarchica. Con l’inchiesta Scripta manent, Sparagna coordinò le indagini sugli ambienti anarco-insurrezionalisti, finendo per questo nel mirino dell’area più oltranzista del movimento. Minacce ripetute, maturate nel contesto delle investigazioni sui pacchi bomba e sulle cosiddette “pentole esplosive” inviate tra il 2003 e il 2016 contro esponenti politici e appartenenti alle forze dell’ordine. Proprio nell’ambito di “Scripta manent” vennero individuati Nicola Gai e Alfredo Cospito come autori dell’attentato al dirigente Ansaldo Roberto Adinolfi, gambizzato a Genova nel maggio 2012.

Nel suo curriculum rientra anche l’indagine che portò a individuare i responsabili dei fatti di piazza San Carlo, la sera del 3 giugno 2017. Durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, l’uso di spray urticante per rapinare i tifosi scatenò il panico tra la folla: morirono Erika Pioletti e Marisa Amato, mentre il bilancio dei feriti superò le 1.600 persone.