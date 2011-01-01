Zagrebelsky: “Mattarella sarà al centenario della morte di Gobetti”
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ha assicurato la sua presenza il 16 febbraio alla prima uscita formale del nostro comitato". Ad annunciarlo, alla presentazione delle iniziative per il centenario della morte di Piero Gobetti, il presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni, Gustavo Zagrebelsky. Il 16 febbraio sarà il giorno dell'inaugurazione ufficiale delle iniziative per il centenario, al teatro Carignano di Torino.