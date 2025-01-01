In Piemonte 6,5 milioni per efficienza energetica di edifici comunali

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, guidato da Gilberto Pichetto, ha approvato 47 domande di finanziamento dei comuni piemontesi al bando 'Cse 2025', destinato a interventi per la sostenibilità e l'efficienza energetica negli edifici pubblici. L'importo previsto per il territorio è di 6,5 milioni. Attraverso l'Avviso 'Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza Energetica 2025', gestito dalla direzione Programmi e incentivi finanziari del Mase, vengono accordate risorse alle amministrazioni locali di tutta Italia per la realizzazione di azioni all'interno degli edifici pubblici comunali, quali l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, pompe di calore, sistemi di relamping (installazione di lampadine più efficienti), infissi ad alta efficienza e soluzioni ibride. Gran parte delle domande finanziate in Piemonte risultano dedicate ai comuni torinesi, con 33 proposte e complessivi 4,7 milioni di euro. Quattro gli interventi nel cuneese per 549 mila euro, tre alle amministrazioni dei territori di Alessandria e Biella, rispettivamente per 300 e 230 mila euro, due nel novarese per 504 mila euro e altrettanti nella provincia di Asti per 231 mila euro complessivi.