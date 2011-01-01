Piano di Amiat da 19 milioni per il rinnovo del parco mezzi

Amiat Gruppo Iren ha approvato un piano di investimenti da oltre 19 milioni per il rinnovo e il potenziamento del proprio parco mezzi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei propri servizi. In particolare, è previsto l'acquisto di 17 spazzatrici di medie dimensioni, 29 veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e 12 mezzi dedicati al lavaggio dei contenitori. A questi investimenti si aggiunge un accordo quadro triennale, del valore di 4,8 milioni, per la manutenzione e la fornitura di ricambi dei veicoli. Le procedure di gara per l'acquisto partiranno nelle prossome settimane e l'arrivo dei veicoli è previsto a partire dal secondo semestre del 2026. "Il rinnovo del parco mezzi di Amiat rappresenta un'occasione per rafforzare il decoro urbano e la cura degli spazi pubblici - dice l'assessora comunale alle Politiche per l'ambiente Chiara Foglietta -. Come Città, d'intesa con Iren, intendiamo inoltre continuare ad accompagnare cittadini e attività verso comportamenti corretti attraverso un piano di azione che prevede campagne d'informazione e sensibilizzazione unite a controlli mirati". La presidente di Amiat Gruppo Iren, Paola Bragantini, sottolinea che "i nuovi veicoli e le risorse dedicate alla manutenzione ci permetteranno di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di raccolta e di igiene ambientale, a vantaggio degli operatori e delle operatrici e dei cittadini, contribuendo ad accompagnare Torino verso un modello di gestione dei rifiuti sempre più moderno e sostenibile".