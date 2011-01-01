RETROSCENA

Centrodestra in frantumi:

caos Trecate, rischio Novara

Allarme in Piemonte. La scelta di Forza Italia di rompere la coalizione e correre da sola apre una faida fatta di vendette, civici mascherati e regolamenti di conti. Le manovre di Chiarelli e il rischio che una partita locale diventi una mina incontrollabile

Nel centrodestra l’unità è un totem. Lo ripetono tutti, a ogni piè sospinto, dal livello nazionale a quello regionale, fino all’ultimo circolo di provincia: guai a presentarsi divisi, guai a dare l’idea di una coalizione lacerata da personalismi, ripicche e vendette. L’unità come valore irrinunciabile, da difendere in ogni latitudine. Anche quando scricchiola. Anche quando fa acqua da tutte le parti. Anche – soprattutto – quando rischia di saltare per aria. Come sta succedendo a Trecate.

Ed è proprio da qui che il nervosismo ha iniziato a correre veloce lungo l’asse Torino-Novara, arrivando fino al grattacielo del Lingotto. Perché Trecate non è un comune qualsiasi: secondo della provincia di Novara con oltre 21 mila abitanti, posizione strategica tra Piemonte e Lombardia, bagnata dal Ticino, forte di un tessuto produttivo e industriale rilevante. Qui si voterà in primavera. E qui il centrodestra rischia una Caporetto che potrebbe avere effetti devastanti anche sul capoluogo, dove si tornerà alle urne l’anno prossimo.

Unità a pezzi

La città è commissariata da oltre sei mesi, guidata dal prefetto Diego Dalla Verde, dopo la caduta dell’amministrazione dell’ex sindaco Federico Binatti (Fratelli d’Italia), affondata il 13 giugno 2025. Un tracollo che in molti, con malizia, continuano a definire un “suicidio assistito”, indicando una regia esterna come chiave di lettura di gran parte delle vicende. Per settimane, nonostante le tossine ancora tutt’altro che smaltite in città, il centrodestra sembrava fermo su un punto: restare unito. Un impegno assunto ancora non più tardi di qualche giorno fa dai tre segretari provinciali: Angelo Tredanari (FdI), Massimo Giordano (Lega) e Diego Sozzani (Forza Italia). Parola data, tavolo comune, promessa di sgombrare il campo da veti e pregiudiziali sui nomi. Promessa durata pochissimo.

Nelle ultime ore, infatti, l’impegno è evaporato. A rompere gli indugi – e la coalizione – è stato il luogotenente azzurro Sozzani, che ha comunicato la volontà di Forza Italia di correre da sola. Il candidato sindaco individuato è Roberto Minera, ex assessore di Fratelli d’Italia nella prima giunta Binatti, poi non ricandidatosi nel 2021 e successivamente allontanatosi dal partito. Un’operazione che viene raccontata come civica, ma che in molti definiscono senza troppi giri di parole un “civico mascherato”.

Alert a Palazzo Cabrino

Una scelta che, se confermata, non solo rischia seriamente di precludere la vittoria del centrodestra a Trecate, ma promette di avere inevitabili conseguenze sull’altra partita, assai più pesante: Novara. Anche perché il segretario cittadino di Forza Italia, ovvero cui che avrebbe caldeggiato la corsa in solitaria, Giovanni Varone, non è propriamente un comprimario. È un ex assessore di Binatti, da lui rimosso dall’incarico nel 2023, e non ha mai nascosto sentimenti di vendetta politica nei confronti dell’ex sindaco. Sozzani avrebbe inoltre assicurato di avere una solida copertura politica, addirittura dal segretario regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo.

Coltivatrice di zizzania

La motivazione ufficiale addotta dagli azzurri è la necessità di marcare una netta discontinuità con il passato. Una discontinuità che, sostengono, con il via libera a una candidatura di Binatti non sarebbe certamente possibile. In Fratelli d’Italia, però, la lettura è ben diversa: parlano apertamente di una mossa a tradimento, dopo che allo stesso tavolo si era concordato di azzerare i veti. E qui spunta il nome che agita più di tutti i sonni del centrodestra novarese: Marina Chiarelli. Assessora regionale “declassata”, ormai ai margini di FdI, ma tutt’altro che silenziosa. Secondo i meloniani novaresi, la Chiarelli – animata da uno spiccato spirito vendicativo verso i suoi ancora “fratelli” di partito – guarderebbe con sempre maggiore interesse a Forza Italia come possibile approdo politico.

“Sta avvelenando i pozzi”, dicono senza mezzi termini, ricordando di averla conosciuta bene (e di averle costruito la carriera politica) fin dai tempi in cui era vicesindaca di Novara. A riprova fanno circolare le foto di Varone e del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Cabrino Pietro Gagliardi, in baci e abbracci e a scatenarsi in balli appassionati con la Chiarelli alla recente festa per il suo 50mo compleanno. Paranoie di chi vede complotti ovunque? Pare di no, visto che in tanti confermano un suo attivismo nel far saltare l’accordo sul candidato unico a Trecate. Perché l’obiettivo vero sarebbe un altro. Molto più grosso. La rivincita alle elezioni di Novara tra un anno. Vuole farla pagare al sindaco Alessandro Canelli, a Giordano e soprattutto a Gaetano Nastri, suo antico pigmalione che oggi, di fronte alle sue continue intemerate, ha smesso di difenderla.

Intanto, a Trecate, il centrodestra sta a pezzi. Con Forza Italia lanciata su Minera, Lega e Fratelli d’Italia ancora a riflettere su chi candidare. L’ipotesi, ventilata da qualche organo di stampa, di mettere in pista Cristina Palermo, infermiera coordinatrice dell’Asl, è stata definita “fantascientifica” ed è comunque durata l’espace du matin. Restano in corsa due nomi entrambi targati FdI: l’ex assessore Rosa Criscuolo e l’ex vicesindaco Rossano Canetta. La Lega, concentrata sul mantenere lo scettro per l’indicazione del successore di Canelli a Novara, sembra per ora lasciare mano libera all’alleato.

La sinistra sorride

Dall’altra parte del campo, invece, regna la calma. Tutti concentrati su Raffaele Sacco, annunciato mesi fa per “Trecate Domani”, “Civica Trecate”, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Sono queste le liste che compongono la coalizione “Trecate fuori dal Comune”. Il gruppo di Sacco raccoglie molti volti noti della sinistra trecatese, a partire da Marco Uboldi, candidato sindaco perdente dell’ultima tornata elettorale, che ha ceduto il posto ma garantendo presenza e controllo.

A Cirio fischiano le orecchie

Il caso Trecate ha già fatto scattare l’allarme ai vertici regionali ed è arrivato anche alle orecchie del governatore Alberto Cirio, che è pure vicesegretario nazionale di Forza Italia, non certo a suo agio quando la sua maggioranza si divide sul territorio. L’unità della coalizione, ripetono tutti, è un valore irrinunciabile. La domanda è una sola: varrà anche a Trecate? Perché il rischio è serio: che tra schermaglie, ripicche e vendette personali, il centrodestra si giochi non solo Trecate, ma metta una mina sotto Novara. E che tutto, alla fine, porti la firma della Chiarelli.