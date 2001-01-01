Carriere unite di Castellani

Dicono che… Valentino Castellani, l’ex sindaco-ingegnere che ha guidato Torino dal 1993 al 2001, dopo “essersi documentato”, come tiene a sottolineare lui stesso, abbia deciso di schierarsi annunciando un No convinto al prossimo referendum sulla giustizia. La presa di posizione è arrivata al comitato “Giusto dire No” del Piemonte–Valle d’Aosta. Castellani parla di una legge costituzionale votata dal Parlamento con una procedura che non sarebbe stata all’altezza di una riforma condivisa, e chiarisce che non si tratta soltanto di separazione delle carriere: il punto vero, per lui, è il ridisegno del Csm e l’alterazione dell’equilibrio tra i poteri, a danno della magistratura e a favore della politica, rispetto all’impianto voluto dai Padri costituenti.

L’ex sindaco precisa anche di sapere bene che restano intatti i principi di indipendenza della magistratura e di obbligatorietà dell’azione penale, spesso evocati come spauracchio dai sostenitori del No. Ma, aggiunge, la direzione intrapresa dalla riforma sarebbe comunque quella di un primato crescente della politica sui magistrati. Un processo alle intenzioni, insomma, che troverebbe riscontro nelle parole dello stesso ministro Carlo Nordio.

A dirla tutta, per “documentarsi” Castellani non ha faticato troppo. È bastato chiedere in casa. Il figlio Stefano Castellani è infatti un magistrato della Procura di Torino, oggi Procuratore Europeo Delegato presso la sede torinese della Procura Europea, dopo anni da sostituto procuratore nel pool “Economia”. Un dettaglio che riporta alla memoria un vecchio retroscena: qualche perplessità, ai suoi tempi, l’aveva suscitata il fatto che il figlio dell’ex sindaco fosse pubblico ministero nella stessa città che il padre aveva guidato per otto anni. Nulla di ufficiale, nessuna contestazione formale, ma quel tipico mormorio torinese che accompagna le coincidenze un po’ troppo strette. Oggi Castellani rivendica studio e convinzione nel suo No. In certe famiglie, del resto, le carriere separate sono un tabù.