Cerutti (Lega), fari accesi sui 160 licenziamenti nell'azienda Primotecs

"Dopo il question time che ho presentato all'assessore Chiorino per chiarire i contorni della vicenda dei 160 licenziamenti nell'azienda Primotecs, abbiamo avuto la conferma di un tavolo di confronto presso la Regione che si terrà martedì prossimo. Come Lega guardiamo con attenzione a quella data e siamo ugualmente certi che le interlocuzioni dell'assessore con il ministero competente porteranno a una definizione più chiara della situazione". Così in una nota Andrea Cerutti, consigliere regionale Lega. "L'obiettivo del nostro partito - prosegue - è scongiurare la chiusura di uno dei poli industriali di riferimento dell'automotive, l'ennesimo caso che si inserisce nel processo di desertificazione industriale che sta vivendo la provincia di Torino. Le 160 famiglie colpite dalla possibile chiusura dello stabilimento di Avigliana rischiano di perdere la prospettiva di un futuro e occorre fare il possibile per trovare risposte concrete, che siano nella riconversione o nel reimpiego delle professionalità sul nostro territorio".