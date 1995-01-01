ECONOMIA DOMESTICA

Prg sotto esame dei costruttori:

"C'è il rischio di bloccare Torino"

L'assessore all'Urbanistica Mazzoleni cerca di blandire l'Ance: "Non sempre siamo d'accordo, ma dobbiamo capirci". Misure di salvaguardia e meccanismo di perequazione le note dolenti. Il presidente Mattio: "Plusvalenze e burocrazia, nessuno investirà"

Il nuovo piano regolatore di Torino preoccupa i costruttori. Invitato a parlarne nella sede dell’Ance, – l'associazione che rappresenta la categoria – l’assessore comunale all’Urbanistica Paolo Mazzoleni ha spiegato in maniera dettagliata come come si svilupperà il Prg approvato lo scorso dicembre dalla giunta Lo Russo, invitando gli addetti ai lavori a intervenire in questa fase con delle osservazioni: “Non è un battaglia, in questi 60 giorni avremo modo di discutere, siamo umili e non ci arrabbiamo se ci fate notare cosa non va”. E già oggi i padroni di casa, il presidente di Ance Torino Antonio Mattio e la sua vice Paola Orsini, insieme ai loro colleghi presenti in sala hanno evidenziato più di qualche criticità sul documento che dovrà definire il futuro della città.

Salvaguardia in primis

“Iniziamo facendogli un applauso, perché corre il rischio di non riceverne altri”. Mazzoleni è stato poi applaudito anche al termine del suo lungo intervento, ma il fatto che il presidente Mattio abbia voluto così mettere le mani avanti sull’accoglienza che sarebbe stata riservata all’assessore spiega bene lo stato d’animo dei costruttori nei confronti del nuovo piano, definito dal suo autore “adattivo, inclusivo e innovativo”, distinguendosi dalla maggiore rigidità che contraddistingue il Prg precedente tuttora in vigore, risalente al 1995. “Speriamo non duri trent’anni anche questo, ma dobbiamo fare in modo che invecchi nel migliore dei modi”.

Da qui la scelta di definirlo adattivo, in modo che possa essere modificato agilmente. Quello che più preoccupa i costruttori però è ciò che viene prima, quando nel periodo di “limbo” tra l’approvazione del nuovo piano e la decadenza del vecchio scattano le misure di salvaguardia, che bloccano i permessi edilizi in contrasto con le nuove previsioni. Preoccupazione acuita in questo caso dalla modifica degli indici edificatori, che lascia aperta la porta a una serie di contenziosi: “È come mischiare le mele con le pere, così si blocca la città”, spiega Mattio.

Plusvalenze tartassate

L’altra nota dolente riguarda il meccanismo della perequazione previsto dal nuovo piano regolatore, che prevede che i privati restituiscano alla collettività una quota dei profitti generati dai loro investimenti. Un meccanismo già attuato a Milano, che però ha finito per alimentare la bolla immobiliare, finita anche nel mirino della Procura.

Altro aspetto che preoccupa non poco i costruttori: “Già siamo il settore più tartassato, tra tasse altissime e burocrazia asfissiante, se ci vengono a fare i conti anche sulle plusvalenze finiamo per rimetterci, e a quel punto nessuno vorrà più costruire a Torino”, avverte la vicepresidente Orsini. Sul punto Mazzoleni si mostra particolarmente comprensivo: “Possiamo non essere d’accordo sui principi, ma lavoriamo assieme sulle modalità. Non dobbiamo pensare a una città che cresce, ma a una città migliore”.

Cresci Piemonte, meglio che niente

Mazzoleni poi cerca la sponda dei costruttori per fare pressing sulla Regione affinchè velocizzi i tempi di approvazione, procedendo al superamento della Legge sull’Urbanistica risalente al 1977, che rende l’iter particolarmente macchinoso. “Il Cresci Piemonte? Meglio che niente, ma non entra nel merito delle tempistiche della valutazione ambientale, quindi la velocizzazione è relativa”. L’auspicio è che il testo, approvato in commissione, venga emendato una volta passato al vaglio del Consiglio Regionale, con la proposta del capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris Fabrizio Ricca che promette tempi certi per approvare il Prg. “Adesso servono minimo otto mesi, ma si arriva anche a iter di più di due anni. Speriamo in un annetto di farcela”, spiega Mazzoleni.

Concordia istituzionale

Il vero timore è che una volta passato all’esame regionale il piano regolatore si ingolfi, finendo per arenarsi dopo la fine della consiliatura, fissata per la primavera del 2027. Ma l’assessore non teme sgambetti da parte del centrodestra, che governa al Grattacielo: “Decideranno gli uffici sulla base di una valutazione tecnica, non politica, non ho motivo di pensare che qualcuno voglia fermare un provvedimento che interessa tutti. Chiunque vorrà fermarlo se ne assumerà la responsabilità”.