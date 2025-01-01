POLITICA & SANITÀ

Parco della Salute sminato. Corsini: "Nessun ritardo. Prima pietra entro fine 2026"

Il commissario straordinario spegne le polemiche. Ad allungare i tempi rispetto agli annunci dell'anno scorso sono state le bonifiche, non il ritrovamento di un bunker. A febbraio verrà convocata la conferenza dei servizi. Consegna entro il 2031

“Entro la fine del 2026 verrà posta la prima pietra del Parco della Salute”. A garantirlo è Marco Corsini, il commissario straordinario che nell’aprile del 2025 ha firmato la concessione dell’affidamento per la realizzazione dei lavori al raggruppamento di imprese Consorzio Sis e Abp Nocivelli. “Il ritrovamento del bunker non ha portato alcun ritardo”, aggiunge, ma a essere cambiati sono stati i tempi delle bonifiche perché è stata ampliata l’area interessata.

Percorso incasellato

“Sminato” il Parco della Salute di Torino, entro la fine dell’anno potranno cominciare i lavori. A dettare i tempi è il commissario straordinario Marco Corsini. Il 2026 sarà l’anno che verrà dedicato allo sviluppo del progetto ed entro la fine dell’anno potranno iniziare i lavori.

Il percorso è incasellato: a febbraio verrà convocata la conferenza dei servizi, che coinvolge vigili del fuoco, Asl, Regione Piemonte, Comune di Torino e aziende, e da aprile partiranno gli otto mesi che le ditte appaltatrici avranno a disposizione per realizzare il progetto esecutivo. Al termine di questo periodo potrà essere posta la prima pietra.

“Stiamo mandando avanti tutte le procedure, anche quelle ambientali – spiega Corsini – Bisogna comprendere se il progetto è assoggettabile a valutazione di impatto ambientale o no, e questa è una procedura che sta svolgendo il Comune”. Procedura che garantisce che i progetti siano realizzati nel rispetto dei principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Nodo bonifiche

Se i tempi non coincidono con gli annunci che sono stati fatti lo scorso anno è perché sono cambiati i tempi per le attività di bonifica, che sono preliminari alla realizzazione del polo ospedaliero: “Inizialmente il finanziamento per le bonifiche era ripartito al 50% sull’area del Parco della Salute e al 50% sull’area dell’Università. Visto che il Parco parte subito, abbiamo portato tutte le risorse su quell’area. Non c’è nessun ritardo, c’è che adesso deve essere bonificata tutta l’area e va fatta mentre il concessionario sviluppa il progetto”.

Corsini però non pare preoccupato perché le operazioni di bonifica dovrebbero terminare in tempo, come non è preoccupato dalla presenza in quell’area di un bunker antiaereo: “Certo che c’è stato un ritrovamento di un bunker che abbiamo gestito con la Sovrintendenza, ma è più rilevante gestire insieme ad Arpa le modalità di esecuzione dei lavori di bonifica. Quel ritrovamento non ha portato alcun ritardo”.

L'auspicio

I tempi dettati da Corsini dovranno fare i conti anche con quanto emergerà dalle decisioni della politica e dalla conferenza dei servizi. “La mia intenzione è che non ci si scosti tanto dal progetto iniziale. Anche con lo scorporo dell’ospedale Sant’Anna i tempi non cambierebbero troppo. Sono considerazioni di politica sanitaria che non mi competono. Il commissario deve consegnare un ospedale con 1.040 posti letto, quanto più le esigenze sono vicine a quelle inziali tanto prima si fa”. È evidente che l’auspicio è che il progetto finale non si scosti troppo da quello andato in gara.

Attualmente l’opera ha un costo complessivo di 611 milioni di euro di cui 227 dallo Stato, 12 dalla Regione Piemonte e 372 milioni di euro di provenienza privata. Previsto anche un canone da 40 milioni di euro per 25 anni. Oltre alla parte ospedaliera ci sarà anche un nuovo campus universitario. Il termine dei lavori è previsto entro il 2031.