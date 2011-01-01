Artusi (Federauto), un'azione decisa per modificare il pacchetto auto Ue

"Sarà necessaria un'attività intensa e decisa per emendare la proposta di revisione del Regolamento CO2 della Commissione Ue". Lo ha detto Massimo Artusi, presidente di Federauto, intervenendo al convegno, 'Il Futuro dei Trasporti: per una vera neutralità tecnologica in Europa', svoltosi a Roma, alla presenza del Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, su iniziativa dell''Osservatorio per la Neutralità Tecnologica dei Trasporti (composto da Ngv Italy, Federauto, Confartigianato e Unem) in collaborazione con Aci e Wec. "Il contenuto del pacchetto Automotive della Commissione - ha aggiunto Artusi - appare come un palliativo finalizzato a tener buoni i sostenitori del principio della neutralità tecnologica che in realtà è concepito ancora una volta in un'ottica mono-tecnologica, secondo cui esiste solo l'elettrico, in base all'idea del tutto inefficiente e illogica che impone il calcolo delle emissioni solo dal terminale di scarico. Vanno quindi rimossi i limiti previsti per i Biofuels nel calcolo dei carbon credit, aprendo in modo definitivo e senza ulteriori incrostazioni regolamentari al contributo pieno dei Biocarburanti per il conseguimento dei target di decarbonizzazione, sia per le autovetture che soprattutto per i veicoli pesanti".