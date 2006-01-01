MANOVRE AL CENTRO

Casa Riformista alle fondamenta. Portas: "Basta partiti paguro"

Dopo la prima assemblea nazionale prende forma il nuovo contenitore centrista promosso da Renzi. In vista del 2027 la consigliera regionale Nallo auspica una lista unica anche a Torino. Il leader dei Moderati la invita a presentarsi con il suo simbolo

“Chi sta con Cirio a Palazzo Lascaris e con Lo Russo in Sala Rossa nel 2027 deve decidere da che parte stare”. Casa Riformista si prepara alle elezioni del prossimo anno, quando affronterà il suo primo banco di prova nazionale alle Politiche, che andranno a coincidere con le comunali. Mentre alla prima assemblea nazionale di Milano lo scorso sabato il suo leader Matteo Renzi lancia la sfida alla premier Giorgia Meloni prospettando una “Margherita 4.0”, la consigliera regionale di Italia Viva Vittoria Nallo, unica eletta a Palazzo Lascaris sotto le insegne di Stati Uniti d’Europa, mette le cose in chiaro sulla lista centrista che dovrà sostenere il sindaco Stefano Lo Russo nella sua corsa per riconfermarsi a Palazzo Civico.

Obiettivo seconda forza

I destinatari impliciti sono Azione e Moderati, che a Palazzo Lascaris sostengono la maggioranza di centrodestra guidata da Alberto Cirio, rispettivamente con i consiglieri Sergio Bartoli e Silvio Magliano. Il leader dei Moderati Mimmo Portas rilancia: “Ricordo alla simpatica e preparata consigliera Nallo che i Moderati esistono dal 2006 al governo della città con il centrosinistra, che lo rende il partito più longevo in Sala Rossa”. Nella galassia centrista infatti sembrano essere tutti d’accordo sul fatto che correre sotto un unico simbolo sia un vantaggio per tutti, ma ognuno spinge per mettere il suo.

Porte aperte

Dal canto suo Nallo invita tutte le componenti moderate ad aderire a Casa Riformista: “Possiamo essere la seconda forza della coalizione dopo il Pd, se ci mettiamo insieme superiamo il 12%”, sostiene la consigliera regionale. Portas condivide con lei la prospettiva di una lista unitaria in grado di superare la doppia cifra, ma rimarca il fatto di essere sempre stata eletta con dei “partiti paguro”, ovvero quelle liste che mettono insieme vari partiti e movimenti civici: nel 2021 consigliera di circoscrizione con la Lista Lo Russo e nel 2024 in Regione con Stati Uniti d’Europa, che raggruppava Iv il Psi e +Europa.

Binari paralleli

Da qui l’invito, qualora la lista unica centrista non prendesse forma, a presentarsi con il proprio simbolo: “Le auguro, se non si riuscisse a unire tutti i simboli che rappresentano il centro a Torino (come auspico), di candidarsi con il proprio simbolo di appartenenza e non finire nuovamente dentro i partiti paguro. Sicuramente gusterebbe di più la sua elezione”, scherza Portas, che nel frattempo continua il ben avviato percorso di collaborazione con Azione e Demos, con un nuovo incontro congiunto in programma a marzo, a ridosso del referendum sulla Giustizia.

La Casa prende forma

Casa Riformista intanto si prepara alle amministrative in programma la prossima primavera, dove si voterà anche a Moncalieri, che pur essendo un comune alle porte di Torino è la quinta città del Piemonte, con i suoi quasi 60 mila abitanti. Qui Casa Riformista presenterà il suo simbolo, anche se i candidati sono quasi tutti ascrivibili a Italia Viva. Uno schema ben diverso da quello in mente per Torino, dove si pone l’obiettivo di federare il centro. L’incentivo a non correre soli lo pone anche la questione delle firme: ne servono almeno duemila per presentare la lista, che poi dovrà essere riempita con 40 candidati per il Consiglio comunale e 25 in ognuna delle otto circoscrizioni. 240 persone da candidare non sono così poche, conviene contare sull’aiuto di qualcuno.

Centro affollato

Resta da vedere quindi cosa decideranno di fare le varie formazioni centriste che sostengono Lo Russo: oltre ai Moderati e Italia Viva, ci sono Demos (che esprime la consigliera comunale Elena Apollonio) e Azione, con la sua segretaria regionale, l’onorevole Daniela Ruffino, che a sua volta punta a presentare il proprio simbolo a Torino. +Europa, rappresentata in Sala Rossa da Silvio Viale, sembra propensa all’idea di una lista unica, ma continua a porre la questione delle primarie per definire il campo della coalizione, obiettivo condiviso dal Psi. Civici al Centro, la lista civica promossa dall’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha iniziato a far campagna elettorale per conto suo, affiggendo manifesti in giro per la città: li ritireranno per entrare nella grande tenda moderata? Tanto per cambiare, a dispetto dei proclami unitari la confusione al centro regna sovrana.