Upo, misure di supporto per studenti provenienti da aree di conflitto

L'Università del Piemonte Orientale a fianco di studentesse e studenti provenienti da aree di conflitto. L'ateneo con sede del rettorato a Vercelli ha attivato nuove misure di supporto per chi, all'interno della propria comunità studentesca, proviene da scenari geo-politici interessati da guerre, in primis Iran e Palestina. È confermata la disponibilità del servizio di counseling in inglese per tramite dell'Ufficio internazionalizzazione di ateneo; sarà inoltre attivato un servizio dedicato di tutorato per assistere studentesse e studenti nella preparazione degli esami, e oltre a questo l'Upo sta progettando un evento dedicato ai diritti internazionali umanitari, pensato come occasione di incontro e riflessione per tutta la comunità universitaria sulla situazione geopolitica attuale. Il rettore Menico Rizzi ha voluto assicurare personalmente che la governance e tutta la comunità accademica stanno monitorando con la massima attenzione la situazione di disagio vissuta da questa parte della popolazione studentesca, ribadendo l'impegno a fare tutto quanto in potere dell'ateneo per supportare il loro percorso di studi.