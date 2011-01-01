Dopo 18 mesi sospeso il bike sharing nel Vco

Dopo un anno e mezzo il servizio di bike sharing nel Verbano-Cusio-Ossola viene sospeso. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Omegna, che riferisce di aver ricevuto una nota da Vco Trasporti, la società a partecipazione pubblica che si occupa di trasporto pubblico e che, un anno e mezzo fa, aveva lanciato il servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita in collaborazione con Vaimoo. Lo stop tra una settimana, a partire dal 30 gennaio. Nella nota si legge che "la decisione si rende necessaria poiché la fase di sperimentazione del progetto, avviata grazie ai fondi del ministero delle Infrastrutture e con il supporto della Regione Piemonte e dei comuni, è giunta al termine" e che "nonostante gli ottimi risultati ottenuti in termini di utilizzo e gradimento da parte dei cittadini, il servizio non può proseguire senza tali fondi che, al momento, non sono stati rinnovati o senza un'azione di rimodulazione del fondo trasporti portata avanti dalla Regione e dai Comuni". Il servizio, che toccava le città di Verbania, Omegna, Gravellona Toce e Casale Corte Cerro, era stato lanciato il 17 luglio del 2024 con una flotta di 105 e-bike e 27 stazioni.