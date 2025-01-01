Fonti Sae, in corso dialoghi avanzati con importanti imprenditori territorio

Fonti vicine al gruppo SAE, in relazione all'accordo di esclusiva sottoscritto con GEDI per l'acquisizione del gruppo La Stampa, riferiscono che sono in corso dialoghi avanzati con importanti imprenditori del territorio finalizzati alla partecipazione nella compagine societaria che procederà all'operazione. Alle attività del gruppo SAE partecipano già importanti realtà istituzionali la cui presenza garantirebbe un approccio di grande attenzione allo svolgimento della due diligence e all'eventuale futura acquisizione e gestione del gruppo editoriale.