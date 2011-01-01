ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte, ora e sempre resilienza: rallentano le chiusure di imprese

Nel 2025 ne sono nate 22.782: saldo +1.234 e crescita +0,29%, ma l'Italia è +0,96%. Meno ditte individuali e società di persone. A reggere sono servizi, turismo e costruzioni (+0,23%). Novara +0,66% e Torino +0,60% compensano le altre province in calo

Nel 2025 il Piemonte torna ad alzare la testa. Poco, ma sembra risollevarsi. Dopo il segno meno del 2024, il saldo tra imprese nate e imprese morte torna positivo: 22.782 iscrizioni contro 21.548 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio). Il risultato è un +1.234 che rimette la regione sopra la linea di galleggiamento e porta il tasso di crescita a +0,29%. Dodici mesi prima era -0,09%. Non è un boom, è una convalescenza. Ma almeno il paziente ha smesso di peggiorare.

Il dettaglio che pesa, però, sta fuori dal Piemonte: nel 2025 l’Italia cresce a +0,96%. Noi miglioriamo, gli altri migliorano molto di più. A fine dicembre lo stock del Registro imprese piemontese conta 417.011 aziende. Il Piemonte resta settimo in Italia e vale il 7,1% dell’intero tessuto imprenditoriale nazionale. La massa critica tiene. Quello che cambia, in profondità, è la sua composizione.

La mutazione silenziosa

La vera notizia non è quante imprese nascono. È quali. Il 2025 conferma un trend che dura da dieci anni: crescono solo le società di capitale. E crescono con decisione: +3,53%, in sostanziale continuità con il ritmo del 2024. Tutte le altre forme arretrano: società di persone (-1,35%), imprese individuali (-0,39%), altre forme (-0,24%).

Oggi le società di capitale sono oltre 94mila e rappresentano il 22,6% dello stock regionale. Nel 2015 erano il 16,3% (circa 72mila unità). In dieci anni è cambiata l’ossatura del sistema produttivo: meno micro-impresa pura, meno struttura familiare, più organizzazione, più capitale, più complessità. La fotografia al 31 dicembre 2025 dice: imprese individuali 55,7%, società di capitale 22,6%, società di persone 19,7%, altre forme 1,9%. È una trasformazione strutturale, non una oscillazione statistica.

I settori che tengono su il saldo

Il +0,29% nasce da un equilibrio fragile tra comparti che crescono e comparti che arretrano. A spingere sono tre settori: servizi (+1,96%), turismo (+0,54%), costruzioni (+0,23%). Sono loro a sostenere il consolidamento della base imprenditoriale. Dall’altra parte c’è la zavorra dei settori storici: industria in senso stretto (-0,89%), commercio (-1,13%), agricoltura: -2,11%.

Il commercio e l’agricoltura mostrano i segnali di sofferenza più evidenti. La manifattura continua a ridursi. È il rovesciamento della narrazione classica del Piemonte industriale. La composizione dello stock per settore, a fine 2025, è altrettanto eloquente: altri servizi 31,5%, commercio 21,4%, costruzioni 15,5%, agricoltura 11,0%, industria 9,2%, turismo 7,0%, non classificati 4,4%. Il baricentro si è già spostato.

Cambia la geografia

Il dato regionale positivo esiste perché tre province compensano le difficoltà di tutte le altre. A trainare sono: Novara +0,66%, Torino +0,60%, Cuneo +0,11%. Tutto il resto arretra: Vco -0,19%, Alessandria -0,33%, Vercelli -0,33%, Asti -0,37%, Biella -0,41%. Senza Torino e Novara, il 2025 sarebbe stato un altro anno in rosso.

Il peso delle province sul totale regionale è altrettanto indicativo: Torino vale da sola il 53,0% dello stock, Cuneo 15,4%, Alessandria 9,1%, Novara 7,0%, Asti 5,1%, Biella 3,8%, Vercelli 3,5%, Vco 2,9%. La concentrazione è evidente.

Il Piemonte cambia pelle

Unioncamere parla di “resilienza”. I numeri raccontano qualcosa di più netto. Nel 2025 nascono 104 imprese in meno rispetto al 2024 (-0,5%). Ma ne chiudono 1.720 in meno (-7,4%). È questa differenza a generare il saldo positivo. Non è un’esplosione di nuove iniziative: è un rallentamento delle chiusure. Il Piemonte cresce perché smette di perdere imprese al ritmo dell’anno precedente, mentre si trasforma nella sua struttura interna. Meno micro-impresa, più società di capitale. Meno industria, commercio e agricoltura, più servizi, turismo e costruzioni. Meno provincia diffusa, più poli territoriali forti che tengono in piedi l’insieme. Il +0,29% non racconta una ripartenza. Racconta che questa trasformazione, per ora, sta in equilibrio. E che il Piemonte del 2025 è già diverso da quello che eravamo abituati a descrivere.