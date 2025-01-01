Confesercenti, "bene il turismo, ma va sostenuto di più"

"Il turismo si dimostra ancora una volta come uno dei settori trainanti per il Piemonte e per questo va ulteriormente sostenuto e valorizzato": così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte, commenta di dati sulla natimortalità delle imprese diffusi oggi da Unioncamere. "Una crescita di oltre mezzo punto percentuale (+0,54) in una situazione non facile dal punto di vista dell'economia e dei consumi - continua Banchieri - dimostra che le attività del turismo e dell'accoglienza di Torino e del Piemonte rappresentano un elemento di imprescindibile per le sorti dell'economia locale, anche sotto il profilo occupazionale, laddove in altri settori persistono le difficoltà. Per questo sono necessarie politiche pubbliche di sostegno ancora più incisive e vanno migliorati i collegamenti e la comunicazione per far conoscere il 'prodotto Piemonte'. "Spiace dover constatare, invece, che persiste la crisi del settore del commercio, ancora una volta caratterizzato dal segno negativo (-1,13): fatto non sorprendente, ma che richiede sempre più urgentemente un'attenzione speciale, se non vogliamo che le nostre città siano ulteriormente impoverite del loro tessuto di negozi e mercati che svolgono un ruolo non solo economico ma a che di socialità e sicurezza".