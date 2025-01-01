Pallavolo: al via a Torino le finali di Coppa Italia donne

Torino è di nuovo capitale della sport: questo fine settimana l'Inalpi Arena ospita infatti le finali della Coppa Italia Frecciarossa 2026 di volley femminile, che vedranno sfidarsi per il titolo Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Reale Mutua Fenera Chieri e Igor Gorgonzola Novara. Per la prima semifinale scenderanno in campo, domani alle 15.30, le squadre di Conegliano e Novara, mentre alle 18 Scandicci e Chieri si contenderanno la seconda semifinale. La finale è in programma domenica alle 15. Madrina dell'evento una la leggenda del volley, Paola Cardullo, mentre l'energia di Rose Villain animerà l'intermezzo musicale fra le due semifinali. Ad anticipare l'emozione di questi due giorni, alla presentazione dell'evento, i coach Lorenzo Bernardi, Nicola Negro e Daniele Santarelli, e le capitane delle squadre. "Mi sento di giocare quasi in casa. Abbiamo fatto molto quest'anno, siamo impazienti di giocare e abbiamo la possibilità di competere oer qualcosa di davvero importante" dice Sara Bonifacio (Novara) mentre la sfidante di Conegliano Joanna Wolosz sottolinea che "quest'anno il campionato ha dimostrato di essere molto equilibrato. Noi vogliamo dimostrare che Conegliano c'è". "Veniamo da un periodo difficile ma molto remunerativo dal punto di vista dei risultati e vogliamo giocarci questa opportunità perché è un'occasione unica giocare a Torino", dice Ilaria Spirito (Chieri), mentre Maja Ognjenovic (Scandicci) rivela che "questo è il nostro secondo obiettivo dell'anno dopo quello raggiunto a dicembre", la vittoria del mondiale per club.