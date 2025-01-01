Ordini dei commercialisti, 95 nuovi presidenti e 37 confermati

A partire dal prossimo 23 febbraio si insedieranno i nuovi Consigli dei 132 Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili eletti nella tornata del 15 e 16 gennaio, e che resteranno in carica fino al 2030. Oltre 6 professionisti su 10 - sui quasi 121.000 iscritti - ha votato, con picchi, in alcune realtà, che hanno superato il 90%. Lo scenario che emerge è quello di 95 dei 132 presidenti eletti che sono al loro primo mandato, 37, invece, hanno avuto la riconferma nel ruolo. Le donne presidenti degli Ordini locali dei commercialisti passano da 19 a 29 - 10 in più rispetto alla consultazione precedente e principalmente nel Nord della Penisola - mentre i presidenti fino a 50 anni di età crescono da 18 a 29. Analizzando i risultati del voto dal punto di vista anagrafico, emerge che l'età media dei presidenti è di 58 anni. La più giovane guida di un Ordine della categoria economico-giuridica è Giuseppe Da Pian di Belluno, classe 1987, il più anziano è Angelo Dabbene di Asti, nato nel 1947.