ALTA TENSIONE

Violenze ai cortei ProPal: chiesto l'arresto di 18 antagonisti

Per 13 militanti le misure cautelari erano già scattate il 9 gennaio. Tra gli episodi contestati anche gli assalti alle Ogr, alla redazione de La Stampa e l'irruzione all'aeroporto di Caselle. Fissati gli interrogatori preventivi

Chiesti gli arresti domiciliari nei confronti di 18 antagonisti torinesi per le violenze di piazza di fine 2025 avvenute a margine dei cortei a sostegno della Palestina. Fissati gli interrogatori preventivi. Per loro l’accusa è di danneggiamento, violenza privata aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Tra gli antagonisti coinvolti 13 erano già sottoposti a misure cautelari dal 9 gennaio. Tra gli episodi contestati ci sono l’assalto alle Ogr e quello alla redazione del quotidiano La Stampa.

I fatti contestati

Dall’occupazione dei binari della stazione Porta Susa di Torino, al blitz dentro la redazione del quotidiano La Stampa. Sono numerosi gli episodi violenti che vengono contestati a 18 persone che sono riconducibili all’area antagonista della città. Per loro la Procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari e ha già fissato gli interrogatori preventivi.

Tutti gli episodi sono stati commessi nel 2025. Il primo è del 24 settembre quando durante una manifestazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla circa 700 manifestanti, dopo aver forzato uno degli accessi, hanno fatto ingresso a Porta Susa e occupato per circa un’ora e venti minuti i binari ferroviari, determinando il blocco della circolazione.

Pochi giorni dopo, il 2 ottobre, il blocco è scattato all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle. Nel corso di quella mattinata circa 30 attivisti, dopo aver raggiunto in bicicletta lo scalo, hanno tagliato la recinzione perimetrale accedendo all’interno della pista dell'aeroporto e causando per circa 30 minuti la sospensione dei voli.

Più tardi, la sera di quella stessa giornata, l’assalto alle Ogr dove il giorno seguente era in programma la partecipazione del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, alla “Italian Tech Week”. Danneggiati arredi, monitor, vetrate e quattro autovetture di Stellantis. Due agenti di polizia riportarono lesioni con prognosi di 10 giorni a causa del lancio di un’anguria da oltre 4 metri di altezza. Alle Ogr ci furono tensioni anche il giorno successivo e rimasero feriti sei agenti.

Contestata anche l’irruzione all’interno della Città metropolitana di Torino in occasione del “No Meloni Day” del 14 novembre e l’assalto alla redazione del quotidiano La Stampa del 28 novembre.