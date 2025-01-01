SANITÀ MALATA

Cup in tilt, prenotazioni impossibili.

L'assessore "Colpa dell'influenza"

Il portale "Piemonte Salute" fuori uso per giorni. Ulteriori difficoltà per i pazienti che devono fissare visite ed esami. Riboldi: "Gli accessi sono aumentati del 50% per via dell'influenza". Valle (Pd): "Basta giustificazioni generiche, si assumano le responsabilità"

Altro che variante K. Gli effetti più subdoli e temibili dell’influenza, che ogni anno arriva puntuale e annunciata come la scadenza delle bollette, si producono in Piemonte. È qui che, circoscritta entro i confini delle terre allobroghe, si è manifestata la variante Cup.

La sintomatologia è chiara, rapida nel manifestarsi e persistente, con più che probabili ricadute. I sistemi informatici soccombono e, guarda un po’, a essere colpiti sono proprio quelli che dovrebbero servire ai malati.

Massì, tutta colpa dell’influenza e di quel popolo di ipocondriaci che ha fatto aumentare del 50% il numero di chiamate e accessi al centro di prenotazione regionale, stendendolo come fa una botta di febbre a quaranta.

Il portale malato

Nei giorni scorsi il portale “Salute Piemonte” si mostrava come un ossimoro, giacché tutto stava fuorché in salute, rendendo ancor più difficili quelle prenotazioni che già facili non lo sono mai. Il guaio dev’essere stato grosso se neppure menti raffinate, nel recente passato in grado di escogitare “soluzioni artigianali” come le prenotazioni a mezzanotte o a Capodanno in quel di Cuneo, sono riuscite a trovarne una per questo caso. L’intelligenza artificiale, quella arriverà con il nuovo Cup, impantanato tra ritardi e ricorsi in una palude stigia che c’è chi continua a descrivere come Copacabana.

Purtroppo c’è poco, anzi nulla, da ridere. Non riuscire a prenotare un esame o una visita non è esattamente la stessa cosa che trovare chiusa l’agenzia viaggi in vista dell’estate. Guardando a quanto successo (e magari ricapiterà), ma soprattutto alla risposta arrivata dalla Regione, per dirla con Flaiano, la situazione è grave, ma non è seria.

Le accuse del Pd

Le spiegazioni fornite dall’assessore Federico Riboldi sul malfunzionamento del portale Salute Piemonte “non sono soddisfacenti, anzi sono piuttosto deludenti”, attacca il consigliere regionale del Pd Daniele Valle. Già, perché “attribuire il blocco del Cup online a un generico aumento delle richieste legato all’influenza è poco plausibile: da un’ondata influenzale non discendono esami specialistici o visite in quantità tale da mandare in crisi un sistema regionale. È evidente – aggiunge il dem – che ci siano problemi strutturali che la giunta continua a sottovalutare”.

Nella risposta all’interrogazione l’assessore meloniano “parla di un incremento del 50% delle chiamate e di verifiche tecniche in corso, ma non chiarisce le cause reali del blocco né indica tempi certi per il ripristino della piena funzionalità. E non basta dire che si stanno aspettando relazioni dai fornitori del servizio. Serve trasparenza, responsabilità e una gestione più seria di un servizio essenziale”.

Valle ricorda che “migliaia di piemontesi hanno dovuto affrontare disservizi, impossibilità di prenotare visite e prestazioni, e un call center sovraccarico. La Regione invita a usare canali alternativi, ma il punto è che il portale deve funzionare e non bastano giustificazioni generiche”.

Una buona notizia, comunque, c’è: gli esperti dicono che il picco influenzale è passato e i contagi sono in forte calo. Si spera valga anche per la variante Cup.