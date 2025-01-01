GRANA PADANA

Vannacci tira dritto e si prepara a dire addio alla Lega

Dopo il flop della settimana scorso sul Dl Ucraina il generale non si perde d'animo e si affida a Pozzolo: il gruppo parlamentare si farà. Da lì alla nascita di un suo partito il passo è breve. Il Movimento Mondo al Contrario è pronto a organizzare la truppa

Vannacciani, estote parati. Dopo il fallito blitz della scorsa settimana con il voto sugli aiuti all’Ucraina, l’idea di un nuovo partito a destra guidato dal generale Roberto Vannacci è tutt’altro che tramontata. Anzi, se tutto va come deve andare, lo strappo avverrà già la prossima settimana con la nascita del gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati. Da lì alla creazione si un soggetto politico vero e proprio il passo è breve. Dal canto suo l’ex militare, oggi europarlamentare, è anche vicesegretario della Lega, ma inizia a prendere le distanze dalle iniziative del suo stesso partito.

L’ora X

Il primo atto della formazione di quella che alcuni già battezzato come “l’Afd italiana” è andato in scena lo scorso giovedì 15 gennaio a Montecitorio, quando al momento di votare sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, che confermavano il sostegno militare italiano a Kiev, dai banchi della maggioranza sono arrivati tre no: i due leghisti Rossano Sasso ed Edoardo Ziello e il deputato vercellese Emanuele Pozzolo, espulso da Fratelli d’Italia dopo la vicenda dello “sparo di Capodanno”.

Un risultato piuttosto modesto, visto che si parlava di almeno dieci parlamentari pronti a votare in dissenso con la maggioranza. Se poi a questo si aggiunge il flop del flash mob organizzato lo stesso giorno fuori dal parlamento dal Movimento Mondo al Contrario – solo nove persone erano in piazza per dire no a Zelensky – il rischio che saltasse tutta l’operazione per mancanza di uomini si era fatto concreto, tuttavia dal generale non è arrivato nessun ordine di indietreggiare. Così il nuovo gruppo parlamentare, che andrà a formare una componente del gruppo Misto (per un gruppo autonomo servono almeno venti deputati) dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni.

Al momento gli aderenti risultano quattro: ai già citati Ziello, Sasso e Pozzolo si aggiunge un altro deputato leghista, il calabrese Domenico Furgiuele, che il giorno del voto sul Dl Ucraina non era in aula. Tempo qualche settimana e prenderà vita il partito vero e proprio, confidando che nel frattempo ai “magnifici quattro” si aggiunga qualcun altro.

Lo strappo di Roccaraso

Non c’è solo il tema Ucraina a dividere i fedelissimi del generale dalla Lega di Matteo Salvini e dal resto del centrodestra. Ci sono i diritti civili, con l’ex governatore veneto Luca Zaia che spinge per l’approvazione di una legge sul fine vita. Ma non solo: alla kermesse leghista “Idee in Movimento”, organizzata questo weekend a Roccaraso, ci sarà anche un panel che vedrà la partecipazione di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e molto attiva sulle tematiche Lgbt. Presenza che ha fatto storcere il naso al vannacciano Sasso: “Sono contro questa svolta fluida, se sei una forza identitaria non metti in discussione i tuoi capisaldi”, ha dichiarato nel corso di un’intervista al Foglio. “Di diritti possiamo discutere con Forza Italia, non dentro il Carroccio. Quando noi festeggiavamo l'assoluzione di Matteo Salvini, incriminato per aver difeso i confini nazionali, Pascale lo definiva ministro della disumanità”.

Sull’ipotesi di un addio alla Lega, il deputato pugliese dà una risposta piuttosto elusiva: “Il punto non è se io possa lasciare la Lega, ma se la Lega stia diventando fluida o priva di identità”. E a Roccaraso Vannacci non ci sarà, così l’evento organizzato dalla Lega non vedrà la partecipazione del suo vicesegretario. Ammesso che lo resti ancora a lungo, visto che in un’intervista ai quotidiani del gruppo Nem ha già messo le mani avanti: “Un mio partito? Mai dire mai nella vita”.

Il Mac si mette a disposizione

Che qualcosa si stia muovendo e anche in fretta lo dimostra anche l’attività del Movimento Mondo al Contrario, l’associazione culturale che prende il nome dal bestseller di Vannacci, dal quale trae ispirazione. Dopo l’avvicendamento alla presidenza di inizio anno, con il veneto Guido Giacometti che ha sostituito Norberto De Angelis, per il 16 febbraio è stata convocata un’assemblea straordinaria del Movimento.

I punti all’ordine del giorno sono due: l’approvazione del bilancio 2025 e le modifiche allo Statuto. Quest’ultimo offre più di un indizio sulla direzione che intraprenderà il Mac: non più un organismo primario, ma trasformato in un portatore d'acqua atto a svolgere un’attività collaterale e subordinata a quella del nuovo partito, perdendo così la sua centralità e importanza. Di conseguenza anche il Centro Studi “Rinascimento”, guidato dall’esperto d’arte Luca Sforzini (fondatore della Legione del Castello che riunisce vari “Team” del Mac) e con sede in Piemonte a Castellar Ponzano (nei pressi di Tortona), uscirà dall’orbita del Movimento, per diventare organico al nuovo soggetto politico. La lunga gestazione si avvia alla fase conclusiva.