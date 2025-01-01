Askatasuna, Zangrillo: “Intollerabili i tutorial di violenza sui social”

"La diffusione sui social network di indicazioni operative e materiali per prepararsi a scontri di piazza in vista della manifestazione nazionale annunciata per il 31 gennaio a Torino contro lo sgombero di Askatasuna rappresenta un fatto di gravità assoluta": lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. "Siamo di fronte - dice Zangrillo - a una vera e propria organizzazione preventiva del conflitto, resa pubblica con spavalderia e senso di impunità. Manuali, slide e istruzioni su come affrontare interventi di ordine pubblico vengono veicolati come se fossero un servizio utile, normalizzando l'idea dello scontro e dando per scontata la violenza". "Askatasuna - aggiunge - non è più solo il simbolo di un'occupazione abusiva, ma il fulcro di una strategia che usa i canali digitali per legittimare e promuovere comportamenti eversivi. È un salto di qualità inquietante: dalla piazza alla propaganda digitale, dalla protesta alla pianificazione dello scontro e della devastazione della città". "Questo clima di sfida aperta alle istituzioni e alle Forze dell'Ordine - rimarca - non può essere tollerato. È necessario intervenire con la massima fermezza per rimuovere questi contenuti, individuare i responsabili e verificare ogni profilo di istigazione a delinquere legato alla manifestazione del 31 gennaio".