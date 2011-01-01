Parte da Torino il programma di assemblee degli agricoltori Coldiretti

È al via il 26 gennaio da Torino, dove sono attesi al Lingotto Fiere 6mila agricoltori, un ciclo di assemblee della Coldiretti in tutta Italia. Obiettivo, "denunciare i rischi nascosti nel piatto dei cittadini legati agli arrivi di prodotti agroalimentari da Paesi che non rispettano le stesse regole di quelli europei, a partire dall'uso di sostanze vietate", e "chiedere alla Ue un cambio di passo nelle politiche per la tutela della salute dei consumatori, a cominciare dall'etichettatura obbligatoria e dall'abolizione della regola dell'origine del codice doganale che permette l'inganno dell'ultima trasformazione sostanziale che fa diventare un prodotto italiano quando non lo è". Prima dell'assemblea, fissata alle 9,30, si terrà un incontro con la stampa alla presenza del presidente Ettore Prandini, del segretario generale Vincenzo Gesmundo e dei presidenti di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari, Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, e Coldiretti Val d'Aosta, Alessia Gontier. Terminato l'incontro stampa, ne seguirà uno a porte chiuse con i soci agricoltori Coldiretti, coinvolgendo i vertici dell'organizzazione.