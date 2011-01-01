Deve scontare sei anni di carcere per abusi su disabile, arrestato

E' stato arrestato dalla polizia a Torino un operatore socio sanitario condannato a sei anni di carcere, con sentenza esecutiva, con l'accusa di avere commesso abusi sessuali su una ospite di una struttura di accoglienza per disabili. L'uomo ha 65 anni. Il caso su cui si sono pronunciati i giudici risale al periodo compreso fra il settembre del 2019 e il novembre del 2020. A svolgere le indagini era stata la squadra mobile della questura: gli investigatori avevano ascoltato una serie di testimoni e si erano avvalsi di intercettazioni e di analisi dei device utilizzati all'operatore socio sanitario. L'ordine di esecuzione è stato emesso dalla procura generale. L'uomo è stato rintracciato nell'abitazione della compagna.