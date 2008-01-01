ECONOMIA DOMESTICA

Dipendenti sempre più vecchi: in Piemonte età media 42 anni

In sedici anni operai e impiegati del settore privato sono invecchiati di quasi quattro anni, mentre si svuotano le fasce 30-44 e crescono gli over 60. Biella sfiora il 39% di ultra cinquantenni, e nessuna provincia scende sotto la soglia nazionale. Un problema produttivo

L’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato in Italia è arrivata a 41,91 anni. Nel 2008 era poco sotto i 38. In sedici anni il sistema produttivo ha guadagnato quasi quattro anni di età anagrafica, mentre la quota di lavoratori con più di 50 anni è passata dal 16,4% al 32,7%: oggi un dipendente su tre ha superato il mezzo secolo. È il risultato di una serie storica costruita dall’Ufficio studi Cgia su base dei dati Inps, che fotografa il luogo in cui si lavora (con l’esclusione del comparto agricolo) e che quindi racconta dove le imprese devono fare i conti, ogni giorno, con il ricambio generazionale che non arriva.

Dentro questa tendenza nazionale il Piemonte non fa eccezione, ma anzi diventa un caso esemplare. Perché qui l’invecchiamento della forza lavoro non è solo un dato statistico: è un fattore che incide direttamente sulla tenuta delle filiere produttive, sulla trasmissione delle competenze e sulla capacità delle piccole e medie imprese di restare competitive. Il Piemonte non ha i record assoluti di Basilicata o Umbria. Ma ha qualcosa di più delicato: un sistema economico dove l’invecchiamento incide direttamente sulla capacità produttiva. Con 42,28 anni, la regione è superiore alla media nazionale (41,91) e lo colloca al 10° posto tra le regioni italiane.

Si svuotano le età centrali

Il rapporto non si limita alla media anagrafica. La Tabella 1 mostra dove si sta spostando la struttura per età. Tra il 2008 e il 2024 le classi 30-34, 35-39 e 40-44 anni sono quelle che perdono più peso, sia in valore assoluto sia in incidenza percentuale. Si restringe proprio la fascia che dovrebbe garantire innovazione, responsabilità operative, passaggio di consegne, crescita professionale.

Al contrario, esplodono le classi 55-59, 60-64 e perfino gli over 65, cresciuti di oltre il 400% rispetto al 2008. È qui che si vede l’effetto combinato della dinamica demografica e delle riforme che hanno allungato la vita lavorativa. Non è solo che la popolazione invecchia: è che le persone restano al lavoro molto più a lungo, mentre sotto non entra un numero sufficiente di giovani.

In un territorio come il Piemonte, dove larga parte del sistema produttivo si regge su competenze tecniche, manifattura, artigianato evoluto e filiere di piccola impresa, questo squilibrio pesa più che altrove.

Biella tra le province più anziane

Biella con un’età media di 43,53 anni si colloca tra le province più anziane d’Italia. Ma il primato vero è un altro: la più alta incidenza di over 50 in Italia, pari a quasi il 39%. In pratica, quattro lavoratori su dieci hanno più di cinquant’anni. Letto alla luce della struttura economica biellese – manifattura storica, tessile, piccole imprese, saperi di processo – questo numero coincide perfettamente con la diagnosi del report: dove il capitale umano è fatto di competenze tacite, esperienza non codificata, relazioni consolidate con clienti e fornitori, l’invecchiamento diventa un rischio operativo immediato, non futuro.

Torino meno anziana, apparentemente

Nel confronto interno piemontese, Torino appare meno critica. Ma è un effetto ottico: non è affatto una provincia “giovane”, semplicemente riesce ad assorbire più giovani grazie alla presenza di grandi imprese, servizi avanzati, università, poli tecnologici e maggiore mobilità professionale.

Torino si muove dentro la stessa traiettoria nazionale: aumento costante dell’età media, raddoppio degli over 50, assottigliamento delle classi centrali. La differenza è che il suo ecosistema occupazionale offre ciò che, secondo il rapporto, attrae i giovani: percorsi di carriera, formazione strutturata, welfare, flessibilità, valore del brand sul curriculum. Non è una questione di età anagrafica, ma di attrattività organizzativa. Torino si muove dentro la stessa tendenza nazionale: crescita costante dell’età media dal 2008, raddoppio della quota di over 50, restringimento delle classi centrali 30-44 anni.

Se si guarda alle altre province emerge un quadro omogeneo: età medie e quote di over 50 allineate o superiori alla soglia nazionale, senza vere “isole giovani”. Qui la struttura produttiva è dominata da piccole e medie imprese, edilizia, logistica, manifattura tradizionale, settori ad alta intensità di manodopera. È esattamente il contesto che lo studio indica come più esposto agli effetti dell’invecchiamento: l’uscita di un lavoratore esperto non è facilmente sostituibile, la conoscenza di processo non è scritta da nessuna parte, la capacità produttiva dipende dall’esperienza accumulata negli anni. In questi contesti il problema non è solo demografico, ma organizzativo.

Il capitale umano non a bilancio

Uno dei passaggi più significativi dello studio riguarda ciò che le imprese rischiano di perdere senza accorgersene: competenze tacite, relazioni, conoscenza dei processi, capacità di gestire imprevisti. Tutto ciò non compare nei bilanci, ma tiene in piedi la produzione quotidiana.

Quando una quota così alta di lavoratori supera i 55 o i 60 anni, il rischio è che questo patrimonio esca dall’azienda senza che vi sia stato un trasferimento generazionale. Nel tessuto piemontese, fatto di distretti, filiere e artigianato evoluto, questa dinamica è particolarmente evidente.

Il rapporto suggerisce anche un legame tra età media elevata e adozione più lenta di tecnologie, automazione e digitalizzazione. Non è una dimostrazione statistica, ma una lettura coerente con il quadro: dove la forza lavoro è anziana, il cambiamento organizzativo richiede più tempo, più formazione, più resistenze da superare.

In molte realtà piemontesi questo si traduce in una digitalizzazione “a macchia di leopardo” e in investimenti che vengono rimandati.

Le scelte dei giovani

I giovani non scelgono solo in base allo stipendio. Cercano stabilità percepita, percorsi di crescita, formazione, welfare, flessibilità, reputazione. Tutte caratteristiche che si trovano più facilmente nelle grandi imprese che nelle piccole. Questo spiega la differenza interna al Piemonte tra Torino e il resto della regione molto più di qualsiasi altro fattore. Non è solo demografia, è il risultato di scelte di sistema

L’errore sarebbe leggere questi numeri come semplice effetto dell’invecchiamento della popolazione. Il rapporto suggerisce altro: le riforme che hanno allungato la vita lavorativa, unite alla difficoltà di attrarre giovani nelle Pmi, hanno prodotto un sistema che non riesce a rigenerarsi.

Il Piemonte, con la sua struttura produttiva fatta di distretti, manifattura storica e piccole imprese diffuse, è un laboratorio perfetto di questo fenomeno. Quando una provincia come Biella ha quasi il 40% dei lavoratori sopra i 50 anni, quando tutte le altre province piemontesi si collocano stabilmente sopra la soglia nazionale, quando le classi 30-44 si restringono anno dopo anno, il problema non è teorico né lontano. È operativo, quotidiano, immediato: pensionamenti ravvicinati, difficoltà di sostituzione, perdita di know-how, rallentamento dell’innovazione.