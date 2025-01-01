Donna trovata ferita in casa, colpita con pistola sparachiodi

È stato portato in caserma dai carabinieri il figlio della sessantacinquenne soccorsa nella notte a Caselle, nel Torinese, che ha riportato diverse ferite al capo. L'uomo, al culmine di un litigio, l'avrebbe colpita con una pistola sparachiodi. È stato lui stesso a chiamare il 112 intorno alle 3. La donna, al momento, è in fin di vita ricoverata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. I carabinieri stanno procedendo per tentato omicidio.