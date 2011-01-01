Giovane trovato in fin di vita in strada a Torino, morto in ospedale

Un giovane di 23 anni è stato trovato in fin di vita la notte scorsa in una strada a Torino nel quartiere San Salvario. Gli operatori del servizio di soccorso 118 hanno tentato di rianimarlo sul posto, quindi lo hanno portato in ambulanza all'ospedale Cto, dove il ragazzo è deceduto. Gli accertamenti sull'accaduto sono in corso. Il ritrovamento è avvenuto all'angolo tra via Nizza e corso Marconi, nel quartiere San Salvario, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Accanto al corpo c'era una bicicletta.