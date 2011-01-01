Fitto, a breve sarà lanciata una strategia del turismo europea

Essendo il turismo diventato "materia centrale della Commissione, a breve, nelle prossime settimane, sarà lanciata una strategia del turismo europea". Lo annuncia il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto in video collegamento al terzo forum internazionale del turismo a Milano. "La domanda sul rischio di sembrare distanti a livello europeo sulle scelte dei territori - ragiona Fitto - è pertinente ma le risposte sono tante. Nel piano del Pnrr c'è uno stanziamento di un miliardo e duecento milioni di euro per i piccoli borghi che ha creato un'attenzione per quelle realtà che hanno una maggiore esigenza di mettere in campo delle scelte che possano valorizzare questi territori diversificando anche l'offerta turistica". "Nei prossimi mesi - aggiunge - sarà approvata la strategia sul Right to Stay, finalizzata al potenziamento delle aree rurali e interne. Oggi viviamo un fenomeno contraddittorio: i tre quarti di cittadini europei vivono nelle grandi aree urbane e questo comporta problematiche anche lo spopolamento nelle aree interne".