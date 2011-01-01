SACRO & PROFANO

Da Fossano a Gerusalemme, Lingua nuovo nunzio apostolico

Al vescovo cuneese, diplomatico di lungo corso, il delicato incarico. Tra i "promossi" da Leone XIV anche monsignor Mellino, canonista albese, segretario del Dicastero per l’Interpretazione dei Testi legislativi. Retroscena sulla vicenda dell'alessandrino Gallese

Il Santo Padre ha nominato nuovo nunzio apostolico in Israele il vescovo fossanese monsignor Giorgio Lingua influente diplomatico di lungo corso, particolare attivo nel segnalare per l’episcopato, a volte con successo, i confratelli della sua piccola diocesi (Olivero, Giordano, Chiaramello), ora unita a Cuneo. Anche il vescovo monsignor Marco Mellino, canonista albese, ha avuto una nomina, ma non quella a cui ambiva. Già segretario del Consiglio dei cardinale (C9) e autore della controversa costituzione apostolica Praedicate Evangelium sulla riforma della Curia romana, si aspettava di diventare prefetto del Dicastero per l’Interpretazione dei Testi legislativi; invece, dovrà accontentarsi di esserne il segretario.

***

La voce era nell’aria e circolava da tempo. “Qualcosa”, si diceva, sarebbe successo prima o poi alla diocesi di Alessandria retta da monsignor Guido Gallese e questo “qualcosa” si è materializzato nella visita apostolica che da giorni sta conducendo il cardinale in pensione Giuseppe Bertello. Il porporato, 83 anni, eporediese, ex diplomatico progressista, è stato un grande elettore di Bergoglio che poi lo emarginò senza tanti complimenti, solo per aver avuto l’ardire di fare qualche osservazione sulla nomina dei vescovi. Il portavoce del vescovo di Alessandria ha precisato e ridimensionato la portata della visita riconducendola a semplice routine ecclesiastica, ma tutti sanno che non è così.

Troppe lettere erano giunte in Vaticano da parte di preti e laici per segnalare comportamenti un po’ troppo strani del vescovo e della sua gestione, ritenuta disordinata e “allegra”. Gallese, genovese della buona borghesia di Albaro, nato nel 1962, laurea in matematica, è stato ordinato sacerdote nel 1988. Pupillo del cardinale Angelo Bagnasco che si spese non poco per farlo consacrare vescovo, cosa che avvenne il 20 ottobre 2012 regnante Benedetto XVI, ebbe come co-consacrante nella cattedrale di Genova monsignor Giuseppe Versaldi al quale succedeva come pastore di Alessandria, diocesi piccola ma importante in quanto capoluogo di provincia.

Di buona formazione e impostazione dottrinale, dal profilo tradizionale ma non tradizionalista, il suo stile di governo non tenne conto – e forse questo fu il suo primo “peccato” – di un clero anziano ma tenacemente progressista e per questo “conservatore”. Fecero scandalo il suo stile gioviale e franco, il praticare pubblicamente sport poco clericali come il surf, la motocicletta, la sua attenzione al mondo giovanile della cui pastorale è tutt’ora il responsabile episcopale regionale, ma anche l’aver ristrutturato le unità pastorali, alcuni spostamenti e soprattutto aver mandato i seminaristi a studiare a Genova e non a Torino.

Ai malinconici e grigi raduni dei vescovi piemontesi – che hanno le sembianze dei tramvieri d’un tempo in vacanza – monsignor Gallese spicca sempre, pressoché unico, per la talare e per la sua eccentricità. Famoso per la franchezza e anche eccessiva ruvidezza nel rivolgersi ai preti, si ricorda un’assemblea del clero di tempo fa in cui disse che gli sarebbero bastati dieci preti per governare la diocesi: «Dieci ma santi». Imperdonabile. Per questo prese avvio la raccolta dei dossier da inviare a Roma che potessero provocare una visita e infine azzopparlo. Adesso si parla di questioni economiche, di auto e di operazioni immobiliari ma circola anche, molto sottotraccia, una versione differente dei fatti: quella secondo cui Gallese, non avendo concesso sponde a certe frequentazioni ben note negli ambienti ecclesiastici, avrebbe finito per attirarsi, col tempo, una silenziosa ma tenace ritorsione. Adesso, dopo tanto clamore mediatico, attendono la sua rimozione e l'arrivo di un vescovo finalmente «normale».

***

Il clan dei vescovi piemontesi – tramvieri in gita a Ivrea – ha fatto alcune nomine, fra queste ha riconfermato don Luca Bertarelli, del clero di Biella, come assistente religioso dei giovani di Azione Cattolica. Progressista e spesso assente dalla ricca Pollone di cui è parroco – oltre che direttore dell’Ufficio catechistico – don Luca è però, come da copione, «attento alle periferie, ai giovani e ai poveri» e anche quest’anno ha ribadito nell’omelia della Festa della Sacra Famiglia che quella di Nazareth era altamente irregolare. Mesi fa aveva regalato alle catechiste, come vademecum, il libro di Michela Murgia, God save the queer. Catechismo femminista.

***

Monsignor Vincenzo Paglia, già presidente della Pontificia Accademia per la Vita, intervistato qualche giorno fa a Sanremo su cosa pensasse dell’iniziativa antiabortista della “campana dei bimbi non nati” del vescovo locale, monsignor Antonio Suetta, ha dato questa ineffabile risposta esprimendo così il proprio dissenso: «Io vorrei che si suonassero le campane per i vecchi, affinché siano accompagnati con serenità e amore, cosicché nessuno sia lasciato solo. La campana della fraternità deve suonare forte». Una tale presa di distanza verso il confratello Suetta, pronunciata proprio a Sanremo, non poteva suonare più chiara. D’altro canto, il silenzio della Chiesa e dei vescovi italiani, campioni di pavidità sulla coraggiosa iniziativa, è stato assordante.

***

Don Piero Terzariol, parroco della parrocchia del Natale del Signore di Torino, è sceso in campo prendendo le difese del riordino delle parrocchie sulla prima pagina del settimanale diocesano, lamentando che la reazione dei laici non è stata di gioia per aver perduto il parroco ma di tristezza per non aver capito la bellezza e la novità dell'iniziativa. Di qui l’invito a non attardarsi sui dati quantitativi come nostalgici di un passato ormai superato, ma a vedere la Chiesa come edificio spirituale per cui la risposta non starà in chi dice «miglioriamo la catechesi, organizziamoci meglio, preghiamo di più» ma, echeggiando la teologia del cardinale Roberto Repole, in una Chiesa umile, fragile e semplice e quindi a ridiventare un «piccolo numero», cosa che peraltro si è già. Siamo, come si vede, in una prospettiva di ripiegamento spiritualistico, se non intimistico, e in una logica di non lontana sparizione. Adesso si comprende meglio perché don Terziariol fosse così critico verso i viciniori Padri del Verbo Incarnato di Maria Madre della Chiesa e perché alla fine siano stati cacciati. Sembra, tra l’altro, che presto tale parrocchia entrerà a far parte della metropolia di S. Rita dove regna l’inclito monsignor Mauro Rivella. Tra i preti poi si è diffusa la voce che il compianto arcivescovo Cesare Nosiglia abbia lasciato in eredità alla diocesi una ingente somma, utile per coprire le spese del trasferimento della Curia.

***

Sul settimanale diocesano La Voce e il Tempo il direttore, Alberto Riccadonna, pubblica le esternazioni dell’ex prete Enrico Peyretti il quale auspica il moltiplicarsi di quelle esperienze che il Codice di diritto canonico chiama comunicatio in sacris, che proibisce al can. 908 rubricandole come reati contro la santità dell’Eucarestia al can. 1381 e il cui giudizio è riservato al Dicastero per la dottrina della fede. Lo stesso Peyretti arriva ad affermare: «All’occasione io partecipo alla Santa Cena con i valdesi o al Culto eucaristico con i luterani, e sono certo di partecipare alla Cena di Gesù come nella Messa cattolica. Sbaglio?». Sì, caro Peyretti, lei sbaglia e dovrebbe saperlo bene data la sua preparazione e il suo trascorso nel ministero sacerdotale.

La cosa che però ha colpito molti è stata la risposta dello stesso direttore, fuorviante e timida: «Segnaliamo per chiarezza che questo lettore, un amico che stimiamo molto, esprime un pensiero condiviso da altri credenti, ma difforma dalla dottrina cattolica sui sacramenti». Tutto qui. Ci si chiede: in che cosa questi altri «cattolici» sarebbero credenti? Non nella realtà della Presenza reale, non nella sacramentalità del ministero ordinato, non nel fatto storico-teologico e nella necessità della successione apostolica, non nella ministerialità e sacramentalità della Chiesa quale Corpo Mistico di Cristo, non sulla «normatività» del mistero dell’Incarnazione per tutto l’edificio ecclesiale e l’organismo sacramentale. Dissentire sulla dottrina sacramentale relativa alla Santissima Eucaristia significa dissentire sul punto più vitale dell’intera fede cattolica e non su un aspetto marginale, significa non testimoniare alcuna autentica fede cristiana. E allora: Amicus Plato, sed magis amica veritas.