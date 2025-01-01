ECONOMIA DOMESTICA

Caltagirone e Intesa smentiscono, ma per le fonti la trattativa sul pacchetto Generali è in corso

Come da copione arriva la secca presa di distanza del costruttore e della banca dalle indiscrezioni sul possibile passaggio del 6,28% del Leone di Trieste. Insider e analisti spiegano perché l'operazione, conveniente per entrambi, è nota a diversi soggetti

Nel risiko bancario italiano c’è una regola non scritta: quando le pedine iniziano davvero a muoversi, arrivano smentite più veloci delle mosse. E infatti, puntuali come le campane a messa, sono arrivate. Secche. Di rito. Quasi notarili.

Dopo l’articolo che raccontava del Cda domenicale “riservatissimo” convocato da Carlo Messina con all’ordine del giorno – secondo fonti plurime e accreditate – l’eventuale acquisto da parte di Intesa Sanpaolo del 6,28% di Generali in mano a Francesco Gaetano Caltagirone, ecco la reazione ufficiale.

Dal gruppo dell’immobiliarista romano è Fabio Corsico a mettere nero su bianco: «In merito alle indiscrezioni su una presunta trattativa in corso con Banca Intesa per la cessione della propria quota in Generali, il gruppo Caltagirone smentisce che ci sia stato alcun contatto con Banca Intesa su questo tema. Pertanto, la notizia è priva di ogni fondamento». Come dubitare di un Reviglio-boy, già stretto collaboratore di Giulio Tremonti al Ministero delle Finanze? Anche se a giudicare dalle ultime uscite qualche perplessità sulle strategie comunicative del gruppo Caltagirone sorge.

Da Ca’ de Sass non usano carta intestata ma fonti vicine all’istituto, che parlano di «pura invenzione» e ricordano che domenica 1° febbraio il Cda è già previsto da calendario finanziario per l’approvazione dei risultati 2025 e del piano.

Tutto falso. Tutto inventato. Nessun contatto. Nessuna trattativa. Sipario.

Se non fosse che, dietro il sipario, il palcoscenico continua a essere affollato. Perché mentre le note ufficiali negano perfino l’esistenza di un contatto, fonti milanesi e romane, diverse tra loro ma convergenti, confermano che un dialogo tra Messina e Caltagirone esiste. Non un caffè casuale, non un saluto di cortesia, ma un confronto sul dossier Generali dentro il più ampio terremoto Mps–Mediobanca. Al punto che di questo dialogo – in modo informale, non protocollato, non verbalizzato – sarebbero stati messi a parte anche altri soggetti. Ed è qui che il risiko diventa interessante.

Perché le smentite non smentiscono il punto politico-industriale. Smentiscono la fotografia, non il film. Nessuno dei due protagonisti ha oggi interesse a certificare l’esistenza di un’interlocuzione su Generali mentre: è aperta la partita Mps–Mediobanca, la quota del 13% di Piazzetta Cuccia nel Leone è il vero detonatore, la vigilanza guarda, la procura di Milano indaga e Palazzo Chigi osserva.

Ammettere un dialogo su Generali in questo contesto equivarrebbe ad accendere un faro su un tavolo che, per sua natura, deve restare in penombra. La fuga di notizie, semmai, può avere avuto un effetto opposto: rallentare i tempi, raffreddare le mosse, rendere necessario negare tutto per poter continuare a parlare.

Del resto, l’interesse oggettivo di entrambi è sotto gli occhi di chi conosce le dinamiche. Per Caltagirone, la strada di arrivare al cuore di Generali passando dal corridoio Mps–Mediobanca si sta riempiendo di ostacoli: reputazionali, giudiziari, di vigilanza e di costi politici. Monetizzare ora, con una plusvalenza monstre, spostando il proprio peso fuori da un campo minato, è una soluzione razionale.

Per Messina, entrare in Generali con un pacchetto che pesa negli equilibri significa: sedersi nella stanza dove si decide davvero, spostare l’asse del risiko, aprire prospettive industriali nella bancassurance internazionale e, soprattutto, cambiare i rapporti di forza nel capitalismo finanziario italiano. Tutto questo resta vero a prescindere dalle smentite. Anzi, in un certo senso, le rende coerenti. Perché quando le parti dicono che «non c’è stato alcun contatto», il punto non è verificare la frase alla lettera, ma chiedersi perché abbiano bisogno di dirlo in modo così perentorio.

Nel grande manuale non scritto del potere italiano, le smentite categoriche arrivano quasi sempre quando il terreno è sensibile. E oggi, il terreno più sensibile di tutti si chiama Generali.