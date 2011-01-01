Pd Alessandria con Gori dopo contestazione ProPal

Dal Pd di Alessandria solidarietà a Giorgio Gori, europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo, dopo la contestazione Pro Pal di ieri. "La nostra - scrive, in una nota, Rapisardo Antinucci, segretario cittadino dem - è una ferma condanna a queste contestazioni violente che continuano, con preoccupante regolarità, in molti nostri atenei. Gori ha immediatamente ricevuto la solidarietà dei vertici nazionali del Pd, Schlein e Bonaccini, ma non basta". Per Antinucci servono prese di posizione nette per condannare "simili episodi da parte di tutto il mondo politico. L'intimidazione, l'impedimento a parlare, a discutere è un atto di inciviltà che può essere l'anticamera di tempi drammatici che questo Paese ha già vissuto". Solo qualche giorno fa Gori è intervenuto in un incontro a Novi Ligure.