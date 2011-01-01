POLITICA & SANITÀ

Sanità, dietrofront in Piemonte:

niente commissari ma direttori

L'assessore meloniano Riboldi rivede (obtorto collo?) i suoi piani per Azienda Zero e Regina Margherita-Sant'Anna. Riaperti gli elenchi regionali. Ci vorranno almeno due mesi. Per alcuni manager l'obiettivo è la poltrona del direttore Sottile. Un risiko ad alto rischio

Doveva essere una corsa in Piemonte, quella per il cambio dei vertici di Azienda Sanitaria Zero e del Regina Margherita–Sant’Anna, ma qualcuno – o qualcosa – pare aver segnalato la falsa partenza, dettando regole e tempi diversi da quelli previsti da Federico Riboldi. Come anticipato dallo Spiffero, l’annuncio dell’assessore alla Sanità di Fratelli d’Italia sulla nomina di altrettanti commissari a capo delle due aziende finisce nel non breve elenco di quelli mancati.

La delibera del bando

La conferma del cambio di rotta sta nella delibera approvata l’altro giorno dalla giunta presieduta da Alberto Cirio, con cui si riaprono gli elenchi regionali degli idonei al ruolo di direttore generale.

Saranno quindi queste figure, e non commissari, a guidare la Super Asl finora nelle mani di Adriano Leli e la nuova azienda nata dallo scorporo non solo del pediatrico, ma anche dell’ostetrico-ginecologico da Città della Salute, con la creazione di una nuova struttura affidata al momento, in regime commissariale, al vicedirettore della sanità regionale Franco Ripa, cui dovrebbe subentrare proprio Leli.

La procedura eccezionale imboccata da Riboldi era palesemente motivata dall’impossibilità di nominare la figura prescelta, ovvero Massimo D’Angelo, titolare del distretto sanitario di Casale Monferrato e direttore sanitario dell’Asl di Alessandria, quale direttore di Azienda Zero, poiché il manager – in passato al vertice tecnico della sanità dell’Umbria – non compare negli attuali elenchi del Piemonte.

Super Asl e Cuneo

Lo stesso vale per altri due papabili alla direzione del Santa Croce e Carle di Cuneo: l’infermiere Fabiano Zanchi, attualmente dirigente all’Asl Città di Torino, e l’ex direttore dell’Asl di Chiavari Paolo Petralia, oggi direttore dell’ospedale genovese di Villa Scassi.

La riapertura degli elenchi da parte del Piemonte non ha nulla di eccezionale, a differenza della procedura commissariale prevista in determinate condizioni che, almeno formalmente, non contemplano – né potrebbero farlo – il superamento della mancata presenza di questo o quel manager negli elenchi regionali. Certo, i tempi non sono brevi come quelli, forse, immaginati dall’assessore.

Tra le due settimane di finestra per presentare le domande, l’istituzione della commissione di valutazione, il lavoro fatto di colloqui e valutazione dei titoli e, infine, la formazione delle rose degli idonei per ogni singola azienda, si calcola che difficilmente tutto potrà concludersi prima di un paio di mesi.

Nel frattempo, sia Leli sia Ripa resteranno al loro posto. E lo stesso si presume varrà anche per Livio Tranchida, direttore alla Città della Salute ma anche commissario all’azienda ospedaliera di Cuneo, dove è atteso il bando per la progettazione del nuovo ospedale che sarà poi costruito dall’Inail.

Due mesi di attesa

Due mesi durante i quali non mancherà certo il lavoro, e tantomeno qualche grana, agli attuali vertici in attesa di avvicendamento. Non solo per Tranchida sul fronte della gara per il progetto della struttura destinata a sostituire il Santa Croce e Carle, ma anche per lo stesso Leli, sulla cui scrivania ci sono non pochi dossier problematici e già segnati da ritardi: dal nuovo Cup, sulla cui gara pende un ricorso, alla questione del personale dell’Emergenza 118, fino alla scottante vicenda del discusso ingresso di Azienda Zero in Amos.

Lo stesso vale per Ripa, con ancora in fasce la nuova azienda costituita dall’accorpamento del Regina Margherita con il Sant’Anna.

I due mesi spingono in avanti anche verso un’altra data che più di un manager guarda da tempo con tutt’altro che disinteresse: il 30 giugno, quando scadrà il mandato del direttore regionale della Sanità Antonino Sottile. E su quella poltrona – non è un mistero – c’è chi ha già puntato gli occhi.

Voci non certo infondate riportavano al nome di Tranchida per quel posto, quando ancora l’allora direttore del Santa Croce e Carle pareva destinato, con tanto di rassicurazioni in odor di promessa, ad Azienda Zero come tappa intermedia verso il grattacielo. Poi non se ne sarebbe fatto nulla, ma nel frattempo, giubilato rapidamente Thomas Schael da corso Bramante, per Tranchida si sarebbe resa disponibile la poltrona alle Molinette con un contratto di cinque anni. Ma basta questo periodo – che poi è lo stesso assegnato all’allora commissario tedesco – per sgombrare il campo dall’ipotesi di un altro trasloco da corso Bramante?

Incarichi come taxi

E non sarebbero del tutto campate in aria le voci che vedrebbero il posto di Sottile tra le legittime aspirazioni anche di D’Angelo, il manager che Riboldi intende piazzare al vertice della Super Asl. Anche in questo caso, un passaggio temporaneo in attesa dello spostamento al vertice della sanità piemontese?

Un risiko che, viste altre situazioni e decisioni nell’ambito della governance della sanità, pur suscitando più che motivate perplessità, non stupirebbe più di tanto. Certo, allungare i tempi per le nomine inizialmente previste in forma commissariale e, di conseguenza, accorciare quelli verso il possibile approdo alla direzione regionale complicherebbe non poco più di un disegno.

E tutto ciò contribuirebbe ad accreditare l’immagine di alcuni incarichi utilizzati, in barba alla stabilità del sistema, come taxi verso la meta finale.